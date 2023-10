Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Call of Duty zeigt erstmals den Multiplayer von Modern Warfare 3 im Trailer, weckt Nostalgie-Gefühle in den Fans

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

MeinMMO stellt euch die Systemanforderungen für Call of Duty Modern Warfare 3 vor. Hier zeigen wir euch, welche Hardware ihr benötigt, wenn ihr den neuen Shooter in Full-HD, WQHD oder sogar in 4K spielen möchtet.

