CoD: MW3 bewirbt atemberaubende Kampagne, doch die Spieler sind enttäuscht – „Schlecht geschrieben. Keine Spannung“

Vorbesteller konnten Call of Duty: Modern Warfare 3 schon jetzt und noch vor dem Release zocken, jedoch nur die Kampagne. MW2 hinterließ einen Cliffhanger, den MW3 auflösen sollte, doch die Spieler sind nach dem Ende der Story enttäuscht.

Worum geht es in der Story? Wir halten den Part so Spoiler frei wie möglich, damit ihr auch nach unserem Beitrag die Kampagne noch genießen könnt. Im Grunde dockt die Kampagne von MW3 an die von MW2 an. Makarov, ein Bösewicht, den viele Fans wahrscheinlich noch von 2009 kennen sollten, kehrt zurück. Er verübte damals ein Massaker auf einem Flughafen, zündete sogar eine Atombombe und sollte nun in die neuen Storyfäden von MW3 (2023) eingewoben werden.

Mit Cinematics und neuer Vertonung nimmt er erneut die Rolle als Schurke ein und sorgt für Probleme. Ihr müsst ihn also aufhalten und ihm das Handwerk legen.

Trotz Makarovs skrupelloser Seite, sind die Fans enttäuscht über die Kampagne, denn diese soll nicht nur zu kurz sein, sondern sich zudem noch wie ein Filler für 70 € anfühlen.

Ihr habt Makarov verpasst? Dann haben wir den passenden Trailer für euch:

Spieler beschreiben Kampagne als zu teuren Filler

Was halten die Spieler von der Kampagne? Nicht sehr viel, um ehrlich zu sein. Das Problem fängt schon mit der Dauer der Kampagne an. Laut YouTubern, die, die Kampagne live durchgespielt hatten, dauerte ihre Reise rund 3-4 Stunden. Das ist halb so lang wie sein Vorgänger. Doch das ist noch nicht alles.

Nachdem Fans die Story durchgespielt hatten, beschrieben sie die Handlung als „Schlecht geschrieben“ und dass sie „keine Spannung“ bot. Der YouTuber TheGamingRevolution beschrieb auf X (ehemals Twitter), wie er die Story empfand:

Ich habe gerade die Modern Warfare 3-Kampagne beendet und sie war unglaublich schlecht geschrieben. Keine Spannung. Keine Einsätze. Alles fühlte sich einfach wie sinnloser Füller an. […] . Keine Originalität, nichts Neues. Makarov war das einzig Interessante, und er tauchte nur mittendrin auf und war kaum dabei. Das Ende fühlte sich an, als wäre es nur zum Selbstzweck entwickelt worden. Vergleichen man dies mit der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie, ist es verrückt, wie viele emotionale und erstaunliche Momente diese Spiele hatten, und diese neue Trilogie versucht, das zu wiederholen, obwohl sie nicht annähernd so eindrucksvoll wirkt. […] via x.com

Doch auch auf Reddit beschwert man sich über die Kampagne im Allgemeinen. Sie ist anscheinend so eindruckslos, dass man sich nicht die Mühe machen sollte, sich an etwas davon zu erinnern:

„[…] Es gibt keine Dinge, an die man sich erinnern sollte, und das Spiel stellt sogar interessante Missionen auf und lässt Sie dann den Charakter spielen, der die weniger interessanten Sache tut. (Das Spiel stellt Sie so dar, dass Sie ein Scharfschütze sind, der Ihr Team zweimal deckt, und lässt Sie dann sofort einen anderen Charakter spielen.) […] Ich habe nicht viel erwartet, aber zumindest etwas.“ – RareBk

„Es sollte ein Erweiterungs-DLC sein. Was das meiste davon erklärt. Der Grund dafür, dass es sich um ein vollständiges Spiel handelt, ist, dass MW2 so schlecht ist, dass sie (Activision) sich immer noch im Schadensbegrenzungsmodus befinden. […]“ – snorlz

„Mein Mitbewohner hat es in 4 Stunden geschafft. Ich habe einen Speedrun gemacht und es in etwas mehr als 2 Stunden geschafft. Schwierigkeitsgrad „Gehärtet“. Es ist nicht nur kurz, es ist auch Mist. Schreckliche Geschichte, faules, faules Missionsdesign. Nicht kaufen. […]“ – blacksun9

Wann ist der Release von MW3? Der Release von CoD: MW3 ist am 10. November und mit ihm werden der Multiplayer-Modus und den Zombie-Modus eingeführt. Wie diese ausfallen werden, ist noch nicht bekannt. Viel wird sich außer einigen Änderungen im PvP nicht ändern und der Zombie-Modus wird eine Mischung aus DMZ, offener Welt und Zombies sein. Es bleibt abzuwarten, wie MW3 den vollständigen Release verkraften wird.

Habt ihr die Story schon durch? Wie findet ihr die Kampagne? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Call of Duty Modern Warfare 3 Systemanforderungen – Was für einen PC brauche ich?