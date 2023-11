Entwickler von CoD MW3 schwärmen von ihrem Bösewicht: „Wie einschüchternd ist dieser Charakter?“

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

„Sehr frei. Sogar so frei, dass wir bei unseren anfänglichen Tests das Multiplayer-Team eingeladen haben, um die Kampagne zu spielen, und während wir ihnen dabei zusahen, taten sie oft Dinge, die wir nicht erwartet hatten, an die wir nicht einmal gedacht hatten.“

Call of Duty Modern Warfare 3 Systemanforderungen – Was für einen PC brauche ich?

„Makarov stand immer irgendwie im Mittelpunkt, und die anderen Konflikte waren wie Speichen eines Rades, die sich aus der Person Makarovs und seinem Handeln ergaben. Seine Beziehung zu allen Figuren und die Konflikte, die er schafft, sind also alle unglaublich miteinander verknüpft, und ich denke, das hat wirklich dazu beigetragen, Makarov in den Mittelpunkt der Erzählung zu stellen.“

Welche Rolle spielt Makarov in MW3? Carleton ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass Makarov eine zentrale Rolle in der Story von MW3 einnehmen wird.

„Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie man sich als Fan der Serie fühlt, wenn man den Text für Makarov schreibt und dann sieht, wie unser großartiger Schauspieler Julian ihn spricht, und zwar noch besser und furchteinflößender, als man es sich jemals in seinem Kopf vorstellen könnte.“

„Als ich hörte, dass Makarov unser Bösewicht sein wird, war ich überglücklich. Auf der einen Seite dachte ich, wie einschüchternd ist diese Figur? Er ist so berüchtigt, nicht wahr? Er ist der Bösewicht, den man liebt zu hassen, im Call of Duty-Franchise.“

Carleton verriet uns in dem Gespräch, was für ein besonderes Gefühl das für sie als bekennenden CoD-Fan war, an einem Charakter wie Makarov mitzuwirken:

Allens Ziel in „No Russian“ war es, das Vertrauen von Makarov zu gewinnen, der mit einer Gruppe schwerbewaffneter Terroristen einen Anschlag auf einen fiktiven Flughafen in Moskau ausübte und Zivilisten tötete, um die Tat den Amerikanern in die Schuhe zu schieben.

Die Mission des 2009 veröffentlichen MW2 steckt den Spieler in die Rolle des CIA-Agenten „Joseph Allen“, der am Ende der Mission von Makarov ermordet wird.

Makarov war in den originalen MW-Teilen der Anführer einer Terrorzelle, die Krieg und Hass schürte und in Modern Warfare 1 (2007) eine Atombombe zündete, die tausende Leben auslöste.

Was ist das für ein Bösewicht? Der Hauptantagonist von Modern Warfare 3 wird der Ultranationalist Vladimir Makarov, den viele Spieler bereits aus vorherigen Spielen kennen könnten und dessen Rückkehr bereits am Ende von Modern Warfare 2 (2022) angeteasert wurde.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist das direkte Sequel zu Modern Warfare 2 (2022) und führt Captain Price und die Task Force 141 in den Kampf gegen einen ganz besonderen Bösewicht, den sogar die Entwickler der Kampagne einschüchternd finden.

Insert

You are going to send email to