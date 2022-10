CoD Modern Warfare 2: Makarov kehrt zurück – Wer ist der „neue“ Bösewicht?

Achtung Spoiler: MeinMMO zeigt euch Infos zu Vladimir Makarov, einem bekannten Bösewicht aus dem Universum von Modern Warfare. Auch in der neusten Story von Call of Duty: Modern Warfare 2 wird der Bösewicht erwähnt und wir erklären, was es damit auf sich hat.

Story-Spoiler: Hier im Artikel findet ihr Infos über die alten Storys der „Modern Warfare“-Reihe und die aktuelle Story-Kampagne von CoD MW2. Habt ihr was gegen Spoiler, lest lieber nicht weiter.

Mit CoD MW 2019 kam es zu einem Reboot der „Modern Warfare“-Reihe. Altbekannte Charaktere sind im Spiel, erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte, als in den damaligen Spielen.

Einer der größten Gegenspieler in der früheren MW-Geschichte ist Vladimir Makarov, der meist einfach nur Makarov genannt wird.

In der Story-Kampagne vom neuen Modern Warfare 2 spielt der Bösewicht keine Rolle – bis ganz zum Ende. Kate Laswell spricht von einer neuen Person, mit denen ultranationalistische Russen zusammenarbeiten. Die Taskforce 141 kennt ihn jedoch bereits – Makarov.

Da die Story von CoD MW2 nach Release durch die Live-Season und Koop-Modi weitererzählt wird, kriegt ihr es demnächst wohl öfter mit dem Schurken zu tun. Welche Dinge der „alte“ Makarov angestellt hat und wieso er zu einem der bekanntesten CoD-Bösewichte überhaupt gehört, erzählen wir euch hier.

Einen Trailer zur aktuellen Kampagne binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Makarov schürt Krieg und Hass

Der russische Terrorist war in den alten Teilen von Modern Warfare der Anführer einer russischen, ultranationalistischen Terrorzelle. Er begann seine Karriere in der russischen Armee, musste jedoch aufgrund einer Untersuchung von westlichen Mächten den Dienst verlassen.

Es wird vermutet, dass das seinen Hass auf den Westen entfesselt hat. Er nutzte seine Ausbildung und seine Cleverness, um in einer Terrorzelle aufzusteigen, die das Schicksal der CoD-Welt verändern sollte.

So erlebt man als Spieler in Modern Warfare 1 (2007) die Explosion einer Atombombe. 30.000 Marines sterben. Später wird enthüllt, dass Makarov den Knopf drückte.

Auch der zwielichtige General Shepherd mischt mit. In Modern Warfare 2 (2009) verübte Makarov einen Anschlag auf den Flughafen in Moskau. Die Mission „No Russian“ gehört bis heute zu den kontroversesten Missionen der CoD-Geschichte.

Als Spieler hat man einen eingeschleusten CIA-Agenten übernommen und konnte auf Zivilisten schießen (nicht in der deutschen Fassung). Der Agent bekam Anweisung von General Shepherd, doch Makarov wusste Bescheid. Ein Video der Mission binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Am Ende erschießt Makarov den CIA-Agenten, lässt seine Leiche zurück. Die russischen Behörden denken, der Anschlag auf den Flughafen wurde von den USA geplant und durchgeführt. Es kommt zum Krieg zwischen Russland und den USA.

Für Shepherd ging der Plan auf: Er wurde zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hatte vollen Zugriff auf alle Ressourcen bei seiner Jagd auf Makarov. Der General, der für den Krieg verantwortlich war, hatte jetzt über 3,5 Millionen Soldaten unter seinem Kommando.

Um seine Spuren zu verwischen, ließ Shepherd die Taskforce 141 nach Makarov suchen, um ihn zur Strecke zu bringen. Doch die Taskforce rennt in einen Hinterhalt der Shadow Company, ebenfalls unter dem Befehl von Shepherd. Eine der tragischsten Storys von CoD, denn ein beliebter Operator wird gnadenlos ermordet.

Makarov tauchte ein paar Jahre unter, um seinen nächsten Schritt zu planen. Er wollte in einer Art „Blitzkrieg“ den europäischen Kontinent in Angst und Schrecken versetzen.

Dafür kidnappte er den russischen Präsidenten und schaffte es dank jahrelanger Propaganda, die Führung Russlands zu übernehmen und das Volk auf seine Seite zu bringen. Ein Krieg in Europa entbrennt, Makarov plant, den ganzen Kontinent unter russische Führung zu bringen.

Der Trupp rund um den Spieler bekommt dann einen Tipp, dass Makarov in Prag zu finden sei. Es war jedoch eine Falle und der Operator John „Soap“ MacTavish starb beim Versuch, Makarov dingfest zu machen.

Das stachelte die Truppe rund um Captain Price jedoch nur noch mehr an. Erst schafften sie es, den russischen Präsidenten Vorshevsky und seine Tochter zu befreien und dann kam es zu einem großen Angriff auf eine sibirische Mine, die viele Loyalisten von Makarov tötete. Vorshevsky übernahm wieder die Macht, der Krieg in Europa endete.

Makarov wurde von Price in einem Hotel in Dubai aufgespürt und in einem packenden Finale am Ende von Modern Warfare 3 (2011) erhängt.

CoD MW2: After-Credit-Scene – Neues „No Russian“

Im neuen Spiel von Call of Duty ist Makarov wohl der Gegenspieler in der Story nach der Kampagne. Folgende Modi sollen die Story weiterführen:

Spec-Ops-Modus zum Release (28.10.)

DMZ-Modus von Warzone 2.0 mit Season 1 (16.11.)

PvE-Raids zur Mid-Season 1 (14.12.)

Ganz am Ende der Credits von MW2 war eine sehr interessante Szene zu sehen, die einen Verweis auf die alte Mission „No Russian“ liefert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie es weitergeht, sehen wir wohl erst nach dem Release. Habt ihr noch irgendwelche Fragen rund um die alte oder neue Story von Modern Warfare, lasst gerne einen Kommentar da.

Überlegt ihr noch, ob sich der Kauf für euch lohnt, findet ihr hier vielleicht die passenden Fakten zum Spiel: Lohnt sich der Kauf von CoD Modern Warfare 2? Die wichtigsten Infos auf einen Blick