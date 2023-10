Steam: CS2 ist jetzt eines der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve – 45 % negativ

Counter-Strike 2 ist auf Steam knapp 2 Wochen nach dem Release eines der schlechtesten Spiele von Valve. Nur ein Sammelkartenspiel ist schlechter.

Counter-Strike 2 feierte am 27. September seinen Release und löste CS:GO offiziell als Nachfolger ab. Der Taktik-Shooter kam mit einigen Änderungen wie überarbeiteten Maps, einem neuen Ranked-Modus, einer aufpolierten Optik sowie einer Überarbeitung der Rauchgranaten.

Ebenso brachte der CS2 einige Probleme, an denen sich die Fans stören und den Titel deshalb auf Steam – Valves eigener Plattform – schlecht bewerten. Darunter beispielsweise ein Fehler, der die Hitboxen der Charaktere während des Crouchens/Hockens beeinflusste.

Wie sehen die Bewertungen von CS2 aus? Da Counter-Strike 2 dieselbe Steam-Shopseite nutzt wie zuvor CS:GO, sehen die Bewertungen des Taktik-Shooters auf den ersten Blick besser aus als sie tatsächlich sind – so sind doch starke 88 % aller 7,6 Millionen (!) Rezensionen positiv.

Schaut man sich jetzt allerdings nur die Reviews an, die seit dem 28. September abgegeben wurden, also am Tag nach dem CS2-Release, fällt der Tenor deutlich schlechter aus. Von 99.502 Rezensionen sind nur 55 % positiv, also 45 % aller Spieler bewerten CS2 negativ (Stand 10. Oktober, 18:00 Uhr, via Steam).

Das macht CS2 zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve. Lediglich ein Sammelkartenspiel namens „Artifact“ steht noch schlechter dar. Während „Artifact Classic“ auf 46,79 % positive Bewertungen kommt, liegt „Artifact Foundry“ bei 54,89 % (via SteamDB).

Was sagen die Spieler in ihren Bewertungen? Die Spieler vermissen vor allem CS:GO und den Umfang, den der Taktik-Shooter über Jahre erreichte und mit der Umstellung auf CS2 verlor. Außerdem gibt es Kritik für die Server, das Matchmaking und das anhaltende Cheater-Problem.

„Unterirdisch schlechtes Matchmaking (via Steam)“

„Valve hat gerade ein unfertiges Spiel veröffentlicht, um CS:GO komplett zu löschen. Sorry, aber warum Valve? (via Steam)“

„Geil, dass ihr eine neue Engine mit neuer Grafik und neuen Effekten aus dem Keller geholt und an das Spiel getackert habt, aber habt ihr dabei das Matchmaking und Anti-Cheat komplett rausgeschmissen, oder was ist jetzt die Prämisse (via Steam)?“

„Das CS2-Update ist einfach unfertig. Es sieht nett aus, aber es ist etwa 10 % von dem, was CS:GO einmal war. Vielleicht kommen ihr in einem Jahr oder so zurück (via Steam).“

„Kein Balancing mehr, keine Community-Maps zum Training mehr, alle Spray-Pattern wurden verändert. Kein Bock mehr auf den Mist (via Steam).“

„Der CS2-Release fühlt sich ein bisschen überstürzt an, um ehrlich zu sein. Der Mangel an Content in CS2 ist spürbar. […] CSGO war ein großartiges Spiel und ich hoffe, dass CS2 auch sehr bald ein solches sein wird (via Steam).“

Nicht nur die normalen Spieler sind aktuell wenig von CS2 begeistert. Mit s1mple kritisiert auch einer der erfolgreichsten CS-Spieler aller Zeiten den Taktik-Shooter:

