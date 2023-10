„Ich denke, dieses Spiel stirbt“ – Bekannter Twitch-Streamer und Shooter-Experte shroud sagt mit CS2 das Ende von Counter-Strike voraus

Twitch-Streamer hat irrsinniges Glück in Counter-Strike 2, Spieler glauben an eine Sonderbehandlung

Doch Twitch-Streamer shroud äußerte sich in seinem Livestream am 1. Oktober 2023 äußerst kritisch. Während des Streams bemängelte er zunächst einige Gameplay-Aspekte, insbesondere die Smokes. Doch dann überraschte er seine Zuschauer mit der Behauptung: „Ich denke, dieses Spiel stirbt. CS stirbt mit zwei. Ich denke, das stimmt. Das glaube ich fest.“

Welche Meinung hat shroud zum neuen CS2? Counter-Strike 2, das längere Zeit in der Beta-Phase verweilte, wurde schließlich am 27. September 2023 offiziell veröffentlicht . Die Community wartete gespannt auf das Spiel und hatte hohe Erwartungen.

Der bekannte Twitch -Streamer shroud hat kürzlich in einem Livestream seine Bedenken bezüglich der Zukunft der beliebten Counter-Strike-Serie geäußert. Shroud, der für seine Shooter-Fähigkeiten und sein Wissen in diesem Genre bekannt ist, äußerte die Meinung, dass Counter-Strike mit dem Erscheinen des zweiten Teils sein Ende finden könnte.

