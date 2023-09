Counter-Strike 2 rastet auf Steam total aus, hat mehr Spieler als die nächsten 9 Spiele zusammen

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wie sind die Zahlen zu interpretieren? Die Spielerzahlen deuten einen erfolgreichen Release an, vor allem wenn man vergleicht, wie viele Spieler Counter-Strike: Global Offensive in den Tagen vor dem Release um eine bestimmte Uhrzeit hatte.

Auch am Morgen nach dem Release können sich die Zahlen von CS2 sehen lassen. Der Shooter kommt um 10:30 auf 1,136 Millionen Spieler (via Steamdb ).

Hier nochmal die Spielerzahlen der Top-10 Spiele auf Steam um 00:00 Uhr in der Übersicht via Steamdb ):

Am 27. September war es endlich so weit, Counter-Strike 2 wurde offiziell veröffentlicht . Viele Fans haben monatelang gewartet und können sich nun endlich in den Taktik-Shooter von Valve stürzen. Das spiegelt sich auch in den Spielerzahlen auf Steam wider.

