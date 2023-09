Deutsches Team verpflichtet 5 Frauen für CS:GO, zeigt sie stolz – Feuert 20-Jährige nach nur 2 Tagen

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das war die Reaktion : GamerLegion hat die Spielerin am 25. September, nur 2 Tage nach ihrer Einstellung, entlassen und sich betont gegen Diskriminierung jeder Art ausgesprochen. Die sofortige Entlassung von Kitty_TM sei „unausweichlich“ (via Twitter ).

Ein zweiter Twitter-Nutzer schickte dann eine weitere rassistische Aussage der Spielerin an GamerLegion und fragte, ob die es gut finden, eine offen rassistische Person in ihren Reihen zu haben (via twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So präsentierte man die Damen: In einem Video auf Twitter stellte man die Neuverpflichtung cool vor. Man spielte mit der Idee, „GamerLegion“ seien wie römische Legionäre.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to