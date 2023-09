Deutsches Team verpflichtet 5 Frauen für CS:GO – 22-Jährige geht nach 3 Tagen und üblen Anschuldigungen

Die deutsche E-Sport-Organisation GamerLegion hat am 23. September 5 Frauen verpflichtet, um ein Team in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO, mittlerweile Counter-Strike 2) zu stellen: Eine 20-jährige Irin wurde am 25. September Einstellung wegen rassistischen Kommentaren gefeuert. Eine 22-jährige Holländerin ging jetzt am 26. September selbst, nachdem Anschuldigungen aufkamen: Die Person sei als Cheater überführt worden und sei „nur zur Frau geworden, um weiter CS:GO zu spielen.“

Wen hat GamerLegion verpflichtet?

Das Team hatte 5 Frauen eingestellt, die im Mai 2023 noch für Astralis W gespielt hatten und dann unter dem Namen „Let Her Cook“ firmierten.

Der Plan war es, dass die Frauen unter dem Namen „GL Prism“ für GamerLegion in der Impact League antreten würden.

Doch schon nach 2 Tagen musste GamerLegion eine der Frauen, die 20-jährige Irin KittyTM fristlos entlassen, weil Chat-Nachrichten aufgetaucht waren, in denen sie sich rassistisch geäußert hatte.

Zweite Frau verlässt das Team nur 3 Tage nach Einstellung

Das ist jetzt die neue Entwicklung: Auch eine zweite der neuen Spielerinnen hat GamerLegion bereits am 26. September verlassen: die 22-jährige Luna „Manneschiknx“ Akkermans. Sie hatte im September mit Netherlands fe die IESF Damenweltmeisterschaft gewonnen, ein Preis, der mit 40.000 $ dotiert ist.

Die 25-jährige ehemalige CS:GO-Profispielerin Emssee Pauw (ebenfalls Niederlande) hatte auf Twitter Anschuldigungen gegen sie erhoben, sie haben unter dem Namen „Bentas“ gehackt und sei von FACEIT und in anderen Benelux-Veranstaltungen gebannt worden.

Ex-Esportlerin wirft Spielern vor, sich nur als Frau zu identifizieren, um weiter CS:GO zu spielen

Pauw sagt, die Spielerin habe ihr Geschlecht geändert und sei „zu einer Frau geworden“, um in einer Damen-Liga zu spielen, damit sie weiter professionelles LoL spielen könne. Ferner sagt Pauw, Bentas habe sich auf Steam offen transfeindlich geäußert.

Laut Pauw habe sie diese Information mit Belegen an GamerLegion weitergeleitet. Sie versichere, sie sei 100 % sicher, dass es sich bei ManeschinjnX um Bentas handelt, obwohl Bentas verzweifelt versucht habe, alle Beweise zu löschen (via twitter):

Wenn ihr die Story versteht, werdet ihr sehen, wie lächerlich und einfach es als Mann ist, einer Frauen-E-Sport-Organisation beizutreten, indem man sich nur als Frau identifiziert.

Was sagt die Beschuldigte? Sie hat am 26. September angekündigt, das Team wegen der „aktuellen Ereignisse“ zu verlassen. Sie dankt GamerLegion für die Unterstützung und den Support. Zudem versichert sie, sie arbeite mit der ESL und Faceit bei der aktuellen Untersuchung zusammen.

