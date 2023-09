CS2 startet wohl morgen – Alles zum Release in 2 Minuten

Morgen könnte das lange Warten der Fans von Counter-Strike endlich ein Ende haben. Wir zeugen euch, was ihr zum Release von CS2 wissen müsst.

Seitdem im März 2023 Counter-Strike 2 angekündigt wurde und als Nachfolger des beliebten E-Sport-Titels Counter-Strike: Global Offensive gilt, warten Fans auf Neuigkeiten zum offiziellen Release des Taktik-Shooters – und der könnte überraschend nah sein.

Alles, was ihr zum Release erfahren müsst, zeigen wir euch hier.

Counter-Strike 2 Release: Datum und Uhrzeit

Was wissen wir zum Release? Am 20. September sorgte ein Post des offiziellen Twitter-Accounts von Counter-Strike 2 für Spekulationen in der Community. Spieler vermuten, CS2 könnte am morgigen 27. September erscheinen.

In dem Tweet fragte der CS2-Account, was die Twitter-Nutzer am kommenden Mittwoch unternehmen werden. Fans glauben, das bedeute, CS2 werde an dem besagten Tag vollständig veröffentlicht.

Den Tweet des CS2-Accounts binden wir euch hier ein:

Wie viel Uhr ist der Release? Eine genaue Uhrzeit ist für den Release noch nicht bekannt, da die Veröffentlichung am 27. September aktuell noch nicht bestätigt, sondern nur eine Spekulation der Community ist.

Counter-Strike 2 auf Steam: Preis und Download

Das ist zum Preis von CS2 bekannt: Counter-Strike wird als kostenloses Upgrade von CS:GO veröffentlicht, das ebenfalls als free-to-play spielbar ist. Das gab Valve auf der offiziellen Website von Counter-Strike bekannt.

Was wissen wir zum Download von CS2? Während der limitierten Testphase von Counter-Strike 2, die seit März 2023 lief, war der Download von CS2 knapp 15 GB groß. Für CS:GO benötigt ihr aktuell um die 30 GB.

Wie groß der Download von CS2 zum vollwertigen Release sein wird, können wir aktuell nicht sagen. Wir werden die Information allerdings in dem Artikel ergänzen, sobald genauere Details bekannt sind.

Kommt Counter-Strike 2 auf PS5, PS4 und Xbox Series?

Das wissen wir zu einem Konsolen-Release: Zum aktuellen Zeitpunkt ist nichts zu einem Release von Counter-Strike 2 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S oder Xbox One bekannt. Auch die limitierte Testphase von CS2 ist und war nicht auf Konsolen spielbar.

Da auch CS:GO weder auf Xbox noch auf PlayStation verfügbar ist, stehen die Chancen auf einen Konsolen-Release bei Counter-Strike 2 schlecht.

Counter-Strike 2 auf PS5, PS4 oder Xbox – Kommt der Shooter für Konsolen?