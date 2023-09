Twitch-Streamer hat irrsinniges Glück in Counter-Strike 2, Spieler glauben an eine Sonderbehandlung

Der Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel hat eine unglaubliche Glückssträhne in Counter-Strike 2 (Steam). Das kommt einigen Spielern verdächtig vor.

Was hat es mit Counter-Strike 2 auf sich? Am 17. September 2023 erschien mit Counter-Strike 2 endlich der langersehnte Nachfolger des Taktik-Shooters von Valve. Auf Steam tummelten sich fast sofort mehr als 1 Million Spieler und auch für viele Streamer hieß es : „Rein in die Cases.“

Denn neben realistischem Gunplay ist Counter-Strike vor allem für eine Sache bekannt: Lootboxen, in denen richtig wertvolle Skins stecken können. Félix „xQc“ Lengyel, einer der größten Streamer der Welt, ließ es sich nicht nehmen, zum Start ein paar Cases zu öffnen – und hatte dabei geradezu unverschämt viel Glück (via 3DJuegos).

30.000 US-Dollar in einer Stunde

Was hat xQc gezogen? Die Glückssträhne des Twitch-Streamers begann mit einem „fabrikneuen“ Karambit Doppler. Neben der Seltenheit und besonderen Features eines Skins, ist es bei Counter-Strike vor allem die „Abnutzung“, die über den Wert entscheidet. Es werden 5 Stufen unterschieden, die durch den sogenannten Floatwert bestimmt werden:

Fabrikneu (Factory New), Float: 0,00-0,07

Minimale Gebrauchsspuren (Minimal Wear), Float: 0,07-0,15

Einsatzerprobt (Field-Tested), Float: 0,15-0,37

Abgenutzt (Well-Worn), Float: 0,27-0,44

Kampfspuren (Battle-Scarred), Float: 0,44-1

Mit einem Float von 0,06 landete das Messer haarscharf in der höchsten Qualitätsstufe und wird auf Trading-Seiten wie CSGOSkins derzeit für um die 1.200 $ gehandelt, umgerechnet 1.132 €. Noch wertvoller werden Skins in Counter-Strike allerdings mit Stickern – dann ist auch schonmal der Gegenwert eines Sportwagens drin.

Die überschwängliche Reaktion von xQc auf seine Glückssträhne könnt ihr euch hier anschauen:

xQc stellte sein Glück weiter auf die Probe und tauschte seine ungewollten Skins über die „Trade Up Contract“-Funktion gegen eine Chance auf ein wertvolleres Sammelstück. Auch wenn nicht alle Trade-Ins so gut liefen, sicherte sich der Streamer hier in kürzester Zeit 3 weitere wertvolle Skins:

eine AK-47 Fire Serpent, die in der Stat-Track-Variante ab 5.000 $ gehandelt wird (via CSGOSkins)

eine AWP Gungir im Wert von 12.500 $ (via CSGOSkins)

eine AWP Dragon Lore im Wert von 12.000 $ (via CSGOSkins)

Insgesamt holte sich xQc also Skins im Wert von 30.700 $ innerhalb einer guten Stunde, die er mit dem Öffnen von Cases auf Twitch verbrachte, bevor er auf Kick weiter streamte. So viel Glück kommt einigen Spielern verdächtig vor.

Wie fallen die Reaktionen aus? Unter einem Post auf X.com, ehemals Twitter, können viele Nutzer das Glück des Twitch-Streamers kaum fassen. Viele gehen sogar so weit, zu behaupten, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen könne.

Sie glauben, die Steam-Accounts von Twitch-Streamern hätten eine erhöhte Chance auf besonders wertvolle Skins. Damit sollen wiederum deren Zuschauer dazu verleitet werden, selbst Geld ins Spiel zu investieren. Dabei handelt es sich jedoch um eine Vermutung.

Mit EA FC 24 geht fast zeitgleich ein weiteres Spiel an den Start, das für seine Lootbox-Mechaniken häufiger in der Kritik steht. Hier war es jedoch kein Twitch-Streamer, sondern einfacher Spieler, der das große Los gezogen hat:

