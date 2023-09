EA FC 24: Spieler hat irres Glück, zieht zwei Stürmer auf einmal, die andere ihr Leben lang nie sehen

In EA FC 24 hat ein Spieler außergewöhnliches Glück an den Tag gelegt und ein unfassbar starkes Pack mit den zwei besten Stürmern in Ultimate Team gezogen. Aufgrund des neuen Doppel-Walkout-Features kamen die beiden Mega-Stars auch direkt zum Vorschein und brachten dem Glücklichen neben 13. Mio Münzen im Spiel auch breite Bekanntheit im Netz.

Was ist das neue Doppel-Walkout-Feature? In EA FC 24 gibt es eine neue Animation, bei der, gleich zwei Walkouts auf euren Bildschirmen erscheinen; im Falle, dass sich zwei Spieler mit einem Rating von 86 oder höher sich in eurem Pack befinden.

Zugegeben. Das Pack wäre auch ohne diese Neuerung denkwürdig, aber das Gefühl diese beiden Banger-Karten nebeneinander zu sehen, muss einmalig gewesen sein. Wir zeigen euch, um welche Weltstars des Fußballs es sich handelte und wie die Reaktionen auf den Tweet ausfielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler zieht Mbappé und Ronaldo in einem Pack

Twitter-User Harry bowman ist mit seinem Pack komplett viral in der EA FC 24-Community gegangen. Wir fassen den 50-sekündigen Clip noch einmal für euch zusammen.

Spieler sieht Mbappé, darf sich aber nur kurz mit dem Superstar freuen

Zuerst erscheint Mbappé: In dem Video seht ihr die neue Packanimation von EA FC 24. Bereits am Anfang kann man erkennen, dass es sich zumindest um einen Walkout handeln muss.

Wie ihr Walkouts erkennt, haben wir in diesem Artikel für euch erklärt.

Frankreich, ST, Paris-Saint-Germain lassen den großen Coup schon erahnen, doch durch die Hinzunahme der Frauenmannschaften in EA FC 24 könnt ihr euch nie sicher sein, ob ihr nicht gerade von EA Sports getrollt werdet.

Doch von Trolls keine Spur. Tatsächlich erscheint Mbappé auf dem Monitor. Der Franzose kostet um die 3 Mio. Münzen in Ultimate Team und gehört zu den stärksten Karten. Allein dieser Star dürfte dem Spieler allen Anlass zur Freude gegeben haben: Es ist äußerst selten, einen so teuren Star aus einem Pack zu ziehen.

Lange durfte sich Mbappé auf dem Bildschirm aber nicht präsentieren, denn eine noch bessere Karte erschien am Bildschirmrand.

Ronaldo stiehlt Mbappé die Walkout-Show

Was passierte nach dem Mbappé-Walkout? Nach einem kurzen Tänzchen wurde Mbappé schnell von einem anderen Spieler unterbrochen, der entschlossen auf den jungen Franzosen zu marschierte.

Dieser Jemand war kein geringer, als die brasilianische Ikone Ronaldo, dessen Karte mit einer Gesamtbewertung von 94 nochmal stärker ist als Mbappé.

In der Animation schiebt Ronaldo seinen jüngeren Kollegen aus dem Bild. Wie es sich gehört, macht Mbappé dem älteren Superstar Platz und verschwindet von der Bildfläche. Zur gleichen Zeit ändert sich im Hintergrund die angezeigte Karte von Mbappé zu Ronaldo.

Wir können nur erahnen, wie sich das für den Spieler angefühlt haben muss. In den Kommentaren unter seinem Tweet wird viel über sein Glück gesprochen. Wir zeigen euch unten die besten Beiträge.

Twitter-User ist sich sicher: Lotto-Gewinn ist wahrscheinlicher

Wie fallen die Reaktionen auf dieses Pack-Luck aus? Zu den meist geliketen Beiträgen unter dem Video gehört der Kommentar von SAF Cal. Dieser ist sich sicher, dass ein Lotterie-Gewinn wahrscheinlicher wäre als so ein Pack zu ziehen (via x.com).

Der Vergleich zum Sechser im Lotto passt auch zum nächsten Kommentar von User Jake. Dieser hebt den Neid und die Missgunst hervor, die dem Spieler jetzt entgegenschlagen dürften. So schreibt er: „Harry ist innerhalb von sechs Stunden zum meist gehassten Typen auf FIFA Twitter geworden.“ (via x.com).

Wiederum andere versuchen etwas vom großen Goldtopf abzubekommen und wenden sich flehend an den neureichen Spieler. Die bekannte Seite, für FIFA-Datenbank und Fan-Service, FUTBIN fragt, ob sie sich nicht vielleicht mal 10k ausleihen dürfte.

Bei einem Wert von über 13. Mio. Münzen wäre das sicherlich kein Problem, doch ein anderer User lässt die Träume auf eine kleine Gewinnbeteiligung wieder zerplatzen (via x.com).

JPBayern klärt in seinem Kommentar darüber auf, dass das Pack untauschbar gewesen sei (via x.com). Das bedeutet, der Spieler kann Mbappé und Ronaldo nicht auf dem Transfermarkt anbieten.

Es gibt sicherlich schlimmeres als am Anfang von EA FC 24 mit Mbappé und Ronaldo spielen zu müssen, wenn man für sie keine Münzen einnehmen kann. Diese Karten werden wahrscheinlich bis zum Ende Highend-Spieler bleiben.

Das Pack wird wohl als eines der denkwürdigsten in die Geschichte von EA FC 24 eingehen, da es auch zu den ersten gehört, die zeigen, was mit dem neuen Doppel-Walkout-Feature möglich ist.

Auch für Cristiano Ronaldo und seine Fans dürfte EA FC 24 in Erinnerung bleiben, denn Ronaldo ist, im Gegensatz zu seinem brasilianischen Namensvetter, so schlecht wie seit 15 Jahren nicht mehr. Das gefällt einem prominenten Fan so gar nicht.