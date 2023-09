EA Sports FC 24: Walkout erkennen – Achtet auf diese Animationen

Im FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 gibt es brandneue Pack-Animationen. Doch wie soll man da einen Walkout frühzeitig erkennen? Wir zeigen es euch!

Was ist ein Walkout überhaupt? Als Walkout werden Spieler bezeichnet, die beim Öffnen eines Packs auftauchen und durch das Bild laufen. Das passiert jedoch nur bei hoch bewerteten Spielern mit einem Rating von mindestens 86.

Doch es gibt stets eine Möglichkeit zu erkennen, ob es sich um einen Walkout handelt, noch bevor der Spieler auf dem Bildschirm erscheint. Bei FIFA 23 zum Beispiel spielten die Scheinwerfer sowie die Kamerafahrt zum Beginn des Pack-Openings eine wichtige Rolle.

In EA Sports FC 24 kann man ebenfalls wieder auf Details achten, um zu sehen, was für eine Karte man am Ende der Animationen erwarten kann. Wir zeigen euch, worauf ihr achten müsst.

Scheinwerfer im Hintergrund verraten euch, wie gut die Karte wird

So erkennt ihr die verschiedenen Karten-Typen: Wie in den letzten Jahren sind auch dieses Jahr die Pack-Animationen recht kurz gehalten. Deswegen hat man nur wenig Zeit, um zu erkennen, wie stark die beste Karte des Packs sein wird.

Wichtig ist, dass ihr auf den Bereich rechts unten neben dem Pack achtet. Dort kündigen ganz am Anfang des Öffnens Lichtstrahlen das Rating der Karte an.

So unterscheiden sich die Animationen:

Rating 75-82: Lichtstrahlen erscheinen rechts neben dem Pack direkt am Anfang und sind kaum zu erkennen.

Rating 83-85: Deutlich zu erkennende Lichtstrahlen erscheinen rechts neben dem Pack am Anfang.

Walkout 86+: Fast unsichtbare Lichtstrahlen erscheinen rechts neben dem Pack direkt am Anfang. Sind deutlich dunkler als bei den anderen Ratings.

Wenn ihr das Ganze mal in Videoform anschauen wollt, dann ist hier ein Video von MattHDGamer (via YouTube) für euch, das euch die Walkout-Animationen zeigt:

Wirklich leicht zu erkennen ist ein Walkout in FC 24 jedenfalls nicht, da die Lichter der Scheinwerfer sich kaum unterscheiden. Am einfachsten kann man einen Walkout allerdings kurz vor der Enthüllung des Spielers erkennen.

Wenn die Karte erscheint, beginnt die sie in der Mitte zu funkeln. Hier bedeutet viel Funkeln = Walkout.

Was haltet ihr von den neuen Animationen? Hättet ihr euch wieder etwas längere Pack-Animationen wie in FIFA 23 gewünscht? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

