EA Sports FC 24 Squad Builder: So plant ihr jetzt schon euer Team

Denn habt ihr einmal die Daten gecheckt, braucht ihr nur noch in die Web App gehen, um dort eure Mannschaft umzubauen oder Transfers durchzuführen. Für das Management eures Ultimate Teams braucht ihr theoretisch nicht mal an die Konsole gehen, sobald ihr dem Modus das erste Mal beigetreten seid.

Generell helfen Squad Builder, aber auch die übrigen Daten von Seiten wie FUTBIN und FUTWIZ dabei, sein Team zu planen und auch nach dem Release herauszufinden, was Spieler wert sind und ob sich ein Kauf oder Verkauf lohnt. Behaltet das also im Blick.

Besonders nützlich wird das, wenn das Spiel erschienen ist, denn dann wird euch in der Regel auch direkt angezeigt, wie viel euer Team auf dem Transfermarkt ungefähr kostet. Das ist ideal, wenn ihr starke Mannschaften für den Start in FUT bauen wollt. Außerdem könnt ihr direkt schauen, welche Spieler auf welchen Positionen spielen können.

Was sind Squad Builder für EA Sports FC 24? Verschiedene Portale im Netz bieten solche Squad Builder an. Sie geben euch die Möglichkeit, Teams zu planen und auszuprobieren, welche Spieler in Ultimate Team zueinander passen könnten – auch schon vor dem Release von EA FC 23.

