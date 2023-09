EA Sports FC 24 Ratings: 5 alte Favoriten, die in diesem Jahr zu schlecht für euer Team sind

Für den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 sind nun endlich die Ratings aller Karten bekannt. Doch einige Superstars müssen heftige Downgrades einstecken. Wir zeigen euch, welche Stars in diesem Jahr zu schlecht für euer Team sind.

Das sind die Ratings: Nachdem EA Sports mehrere Top-24-Ratings der verschiedenen Ligen veröffentlicht hat, haben sie nun die komplette Datenbank rausgehauen. Wir haben also Zugriff auf alle Spieler und Spielerinnen und können uns im Detail anschauen, wie stark die Karten sind.

Und dort entdecken wir so einige Alt-Stars, die in FC 24 nicht mehr ganz so stark sind, wie in der Vorjahren.

Jamie Vardy steigt mit Leicester City ab und sein Rating ebenfalls

Jamie Vardy, der im Jahr 2016 noch sensationell mit Leicester City die englische Meisterschaft gewann, hatte seitdem immer ein solides Rating und war stets ein guter Stürmer. Besonders für den Start in eine FUT-Saison hatte er oft eine empfehlenswert starke Karte.

In FIFA 23 hatte er sogar noch eine 85er Karte und muss nun ein enormes Downgrade auf 78 hinnehmen.

Erklären dürfte sich die Herabstufung durch das Absteigen seines Clubs sowie dem Fakt, dass Vardy in 37 Spielen lediglich 3 Tore und 4 Vorlagen gelangen. Attraktiv sieht seine neue Karte nun leider gar nicht mehr aus und nur die wenigsten werden ihn in ihr Team einbauen.

Aubameyang hat nun dasselbe Rating wie in FIFA 14

Es ist komisch zu sehen, wie der ehemalige Bundesliga-Star Aubameyang immer weiter im Rating sinkt. Doch in FC 24 geht die Talfahrt weiter und Aubameyang sinkt von 85 auf 80 Punkte im Gesamtrating. Seine neue Karte erinnert an seine BVB-Karte in FIFA 14, als er ebenfalls ein 80er Rating hatte.

Damals hatte der Gabuner allerdings ein Tempo von 93, was in FC 24 auf 83 gesunken ist. Nun ist seine neue Karte lediglich im Schießen besser und eigentlich für kein Team in FC 24 zu empfehlen.

Vom FIFA 17 Coverstar zu Platz 230 aller Gold-Karten

Marco Reus war auf dem Cover von FIFA 17 und hatte damals ein sehr starkes Rating von 88. Nun, in EA Sports FC 24, muss der Dortmund-Star ein ordentliches Downgrade einstecken. Im Vergleich mit FIFA 23 sinkt Reus um 2 Punkte im Gesamtrating, womit er nur noch eine 83er Karte besitzt.

Und wirklich gut ist die Karte leider nicht. Es fehlt ihr vor allem an Geschwindigkeit. Zudem sind die Schuss- und Passwerte zwar immer noch mehr als solide, reichen aber nicht mehr an die einstigen Weltklassestats. Für ein Starter-Team könnte Reus vielleicht für eine kurze Zeit interessant sein.

Sterling mit ordentlichem Downgrade

Raheem Sterling hat ein dickes Downgrade erhalten. Der Flügelstürmer von Chelsea sinkt von einem 86er Rating auf ein 83er Rating und hat damit eine Karte, die nicht mehr allzu gefährlich aussieht.

Die größte Schwächung ist für die neue Sterling-Karte das Tempo, das für Flügelstürmer unfassbar wichtig ist. In FIFA 23 hatte Sterling noch einen Tempo-Wert von 90, doch nun ist auf der 85 abgerutscht. Die restlichen Werte sind in Ordnung, allerdings nichts besonderes.

Sollte man Sterling also in FC 24 ziehen, wird die Freude vermutlich nicht so groß sein.

Cristiano Ronaldo so schwach wie noch nie

CR7 gehörte jahrelang zu den besten Karten im Spiel und es war das Größte ihn zu ziehen. Und sogar im letzten Jahr konnte er noch mit einem 90er Rating auftrumpfen. Im FIFA-Nachfolger FC 24 allerdings, hat der 5-malige Ballon-D’or-Gewinner, nur noch ein Rating von 86 und gehört damit noch nicht mal mehr zu den Top 25 und ist auf Platz 95 der besten Gold-Karten des Spiels gerutscht.

Ausschlaggebend für das schlechte Rating sollte sein Alter, sowie seine schwache Hinrunde bei Manchester United gewesen sein. Außerdem spielt Ronaldo bei Al Nassr in Saudi-Arabien, in einer Liga, welche nicht zu den stärksten gehört.

Seine aktuelle Gold-Karte sieht zwar noch in Ordnung aus, bietet jedoch keine Werte mehr, die man vom Superstar kennt. Sein Tempo ist leider viel zu gering und das Dribbling ist auf keinem hohen Niveau. Einzig die Schuss-Werte sind noch auf einem starken Level.

Es dürfte spannend werden, wie oft er es durch starke Leistungen in das Team of the Week schaffen wird, um sich damit verbesserte Karten zu verdienen.

Was sagt ihr zu den Karten? Wird es eine davon in trotz Downgrade in euer Team schaffen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Unsere komplette Übersicht zum FC 24 Release findet ihr hier.