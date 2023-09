EA Sports FC 24: Web App startet diese Woche – Release-Datum & Infos

Der komplette Release von EA Sports FC 24 steht derweil am 29. Spetember 2023 an.

Was ist mit der Web App für FIFA 23? Wenn ihr jetzt auf die Web App für FIFA 23 zugreifen wollt, findet ihr dort nur den Bildschirm wieder, dass die Web App für EA Sports FC 24 vorbereitet wird. Ihr könnt sie also nicht mehr nutzen.

Was ist der Unterschied zwischen Web App und Companion App? Beide Apps dienen dazu, dass ihr euer Ultimate Team in EA FC 24 auch abseits der Konsole managen könnt. Die Web App läuft dabei einfach über den Browser eurer Wahl. Bei der Companion App handelt es sich derweil um eine App, die ihr im App Store eures Smartphones herunterladen müsst.

Wann startet die Companion App für EA Sports FC 24? Die Companion App startet am 21. September 2023, also einen Tag nach der Web App.

Eine genaue Uhrzeit ist allerdings noch nicht bekannt. In der Regel startet die Web App aber nachmittags oder abends. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Wann kommt die Web App für EA Sports FC 24? Die Web App für EA Sports FC 24 startet am 20. September 2023. Das ist der Mittwoch vor dem Early-Access-Release von EA Sports FC 24 . Das gab EA Sports auf der offiziellen Website bekannt (via ea.com ).

Insert

You are going to send email to