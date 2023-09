EA Sports FC 24 stellt 8 neue Icons vor – Fans fordern höheres Rating für Ribery

EA hat soeben die 8 neue Icon-Karten für den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 vorgestellt. Wir zeigen euch, welche Legenden es neu ins Spiel geschafft haben.

Was sind Ikonen in EA Sports FC 24? Die „Ikonen“-Karten sind besondere Karten für Legenden vergangener Tage. Sie bringen nicht nur sehr gute Werte mit, sondern haben auch den Vorteil, wieder starke Chemie-Verbindungen für eure Mannschaften in Ultimate Team mitzubringen.

In FIFA 23 wurde das Problem mit dem Chemie-System ausgiebig bemängelt und in FC 24 nun wieder angepasst.

Das ist neu bei den Icons in FC 24: Anders als in Vorjahren scheint es so zu sein, dass es nun nicht mehr 3 verschiedene Icon-Versionen geben wird. Das Konzept der Baby-, Mid- und Prime-Icon scheint also vorüber zu sein.

Dass allerdings im Laufe des Jahres neue Spezial-Versionen der Ikonen erscheinen werden, scheint plausibel, denn in FIFA 23 hat EA zahlreiche Spezialversionen verschiedener Icon-Karten veröffentlicht.

Zum baldigen Release von EA Sports FC 24 wurden nun 8 neue Icons mitsamt ihren Ratings vorgestellt.

Die 8 neuen Ikonen für EA Sports FC 24

Das sind die neuen Ikonen für FC 24: Die neuen Icon-Karten werden von der US-Amerikanerin Mia Hamm (93) angeführt, die eine äußerst starke Karte zu bieten hat. Die zweifache Weltmeisterin hat ein 93er Rating und extrem starke Stats, die für einen hohen Preis auf Transfermarkt sorgen dürften.

Zusätzlich hat es die englische Legende Sir Bobby Charlton (92) endlich zu FC 24 geschafft. Seine neue Karte bietet viel Tempo, starke Schuss-Werte und hohes Dribbling.

Aus deutscher Sicht spannend ist Birgit Prinz (92), die nun eine Icon-Karte in Ultimate Team hat. Die Weltfußballerin hat eine Karte, die mit hoher Physik und rundum starken Werten punkten kann. Lediglich der Pace-Wert könnte etwas besser sein.

Doch auch der brasilianische Offensivmann Zico (91) sieht erstmal ziemlich stark aus. Er ist schnell, hat sehr starke Schuss-Werte und kann mit hohen Pass- und Dribbling-Stats überzeugen. Es wird spannend sein, wie gut er sich ingame spielen lässt.

Alle neuen Icon-Karten in EA Sports FC 24 seht ihr hier:

ST: Hamm (93)

ZOM: Charlton (92)

ST: Prinz (92)

ZOM: Zico (91)

ZM: Sawa (91)

ZM: Abily (90)

ST: Smith (89)

LM: Ribery (88)

Fans meckern über die neue Icon-Karte von Franck Ribéry

Viele haben schon sehnsüchtig drauf gewartet und im FIFA-Nachfolger FC 24 ist es tatsächlich schon soweit: Die Bayern-Legende Frack Ribery kehrt offiziell als Ikone zurück. Doch sein Rating ist niedriger, als viele erwartet hätten. Seine Gesamtrating beträgt nur 88, womit er die niedrigste Wertung der neuen Legenden hat.

Was die Fans auf Reddit dazu sagen, seht ihr hier:

GIge-: „Ribery 88 ist ein Verbrechen.”

EnvironmentMany5448: „Ribéry mit 88er Rating ist skandalös… er wird zwar ein Biest sein, aber was zum Teufel ist das für ein Rating?”

Lukedutchh: „Ribery sollte stärker sein als das.”

Animeforever24: „Ribery sollte mindestens eine 91 haben.”

Schaut man sich die Stats von Ribery allerdings im Detail an, dann sind die Werte gar nicht so schlecht. Trotz eines 88er-Ratings könnte Ribery besonders aufgrund seiner Skills, Schnelligkeit und Dribbling-Stats zu einem sehr starken Flügelstürmer werden.

Alle Icons in EA Sports FC 24

Neben den 8 neuen Legenden, die heute vorgestellt wurden, kehren auch zahlreiche Icons aus FIFA 23 zurück. Spannend ist dabei zu sehen, welche Versionen nun im Spiel sind und was sich an ihren Stats verändert hat.

Eine Übersicht haben wir hier für euch:

Auf den ersten Blick sieht man jedenfalls schon mal, dass viele Legenden nicht mehr die Stats ihrer ehemaligen Prime-Versionen haben.

Was sagt ihr zu den neuen Icons in EA Sports FC 24? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

