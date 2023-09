Die Web App zu EA Sports FC 24 bietet euch schon vor dem Release des Spiels die Möglichkeit, an eurem Ultimate Team zu basteln und euch auf den Start vorzubereiten. Wir zeigen euch Tipps, was ihr mit der Web App machen könnt.

Das ist die Web App für FC 24: Die Web App für EA Sports FC 24 geht bereits heute, am 20. September 2023, an den Start. Das ist einige Tage vor dem Vorabzugang zu EA Sports FC 24 und 9 Tage vor dem offiziellen Release des Spiels

Selbst ohne das komplette Spiel kann man mit der Web App schon ein bisschen am eigenen Ultimate Team basteln. Es lassen sich erste Münzen verdienen, SBCs lösen und Spieler kaufen.

Wir haben einige Tipps für die ersten Tage mit der Web App gesammelt.

1. Wählt eine nützliche Starter-Nation

Welche Starter-Nationen lohnen sich? Normalerweise ist es so, dass ihr euch zum Start von Ultimate Team für eine Starter-Nation entscheiden müsst, von der ihr erste Karten erhaltet.

Da aber die meisten dieser Karten-Geschenke voraussichtlich nicht stark genug für euer Team sein werden, kann es sich lohnen eine Nation zu wählen, die für die ersten SBCs (Squad Building Challenge) in FC 24 nützlich sein könnten. Diese können nämlich schon jetzt angegangen werden.

Hier eignen sich Nationen gut, die über viele Ligen verteilt sind. Beispiele sind etwa Brasilien, Argentinien oder auch Deutschland.

2. Welche Karten verkaufen? Welche nicht?

Was mache ich mit den ersten Karten aus den Packs? Das ist ganz davon abhängig, was man für Karten zieht.

Noch nicht verkaufen: Wenn ihr beliebte Meta-Karten zieht, dann solltet ihr diese erstmal einige Tage halten. Denn sobald der Early Access den ersten Spielern Zugang gewährt, kann der Preis solcher Karten schnell steigen. Erst dann brauchen die Spieler tatsächlich gute Karten, um mit ihnen anzutreten. Außerdem haben die meisten Spieler zum Start noch nicht viele Münzen, können also auch nicht viel auf dem Transfermarkt aufgeben.

Wenn ihr beliebte Meta-Karten zieht, dann solltet ihr diese erstmal einige Tage halten. Denn sobald der Early Access den ersten Spielern Zugang gewährt, kann der Preis solcher Karten schnell steigen. Erst dann brauchen die Spieler tatsächlich gute Karten, um mit ihnen anzutreten. Außerdem haben die meisten Spieler zum Start noch nicht viele Münzen, können also auch nicht viel auf dem Transfermarkt aufgeben. Verkaufen: Auf dem Transfermarkt solltet ihr niedrig-bewertete Goldkarten mit Nationen, Vereinen oder Ligen, die für SBCs uninteressant sind, schmeißen. Die kann man auf dem Transfermarkt verkaufen, um schnell an Münzen zu kommen. Habt ihr es besonders eilig, können diese auch schnell verkauft werden.

Auf dem Transfermarkt solltet ihr niedrig-bewertete Goldkarten mit Nationen, Vereinen oder Ligen, die für SBCs uninteressant sind, schmeißen. Die kann man auf dem Transfermarkt verkaufen, um schnell an Münzen zu kommen. Habt ihr es besonders eilig, können diese auch schnell verkauft werden. Beobachten: Karten, die für SBCs interessant sein könnten, sollte man beobachten und dann verkaufen, wenn der Preis auf dem Transfermarkt hochsteht. Das können Karten mit hohen Ratings oder interessanten Nationen/Ligen-Kombinationen sein.

3. Sollte ich Karten schnell verkaufen?

Das müsst ihr beachten: Generell erhält man über das Anbieten von Karten auf dem Transfermarkt mehr Coins als beim Schnellverkauf. Deshalb ist es oft angebracht, die etwas langwierigere Methode zu wählen und die Karten auf dem Transfermarkt für einen höheren Preis anzubieten.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, die ziemlich interessant ist. Schnellverkaufte Karten lassen sich über die Web App bis zu einem gewissen Zeitpunkt wieder „zurückholen“.

Zieht man also beispielsweise eine teurere Spezialkarte wie eine TOTW-Karte, dann bekommt man auf einen Schlag recht viele Münzen, wenn man diese schnell verkauft. So kann man sich Münzen kurzfristig sichern, um mehr so mehr ins Trading investieren zu können.

Danach nutzt man einen Teil seiner Münzen, um die schnell verkaufte Spezialkarte wieder zurückzuholen und zu einem späteren Zeitpunkt teurer zu verkaufen.

4. Cosmetic-Items können ganz schön wertvoll sein

Um welche Items geht es? Trikots, Stadien, Hymnen, Tormusik und Ähnliches sind alles kosmetische Items, die man schnell als Füllmaterial der Packs abtut und ignoriert. Doch gerade zum Start der FUT-Saison kann man diese Dinge teilweise richtig teuer verkaufen.

Denn zum Start passen viele Spieler ihre Clubs erstmal an, suchen die Trikots ihrer Lieblingsvereine und gestalten, wie ihr Verein insgesamt aussehen soll.

Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Items beliebter Clubs wie Real Madrid, Bayern München, Manchester United und Co. möglicherweise gut verkaufen.

5. Löst SBCs so günstig wie möglich

Um welche SBCs geht es? Squad Building Challenges bieten eine gute Möglichkeit, sich Belohnungen zu sichern. Hier gibt es die klassischen Starter-SBCs, aber auch die etwas komplexeren aus dem Bereich „Hybrid-Nationen“ und „Hybrid-Ligen“. Ob die Belohnungen hieraus allerdings wie im letzten Jahr wieder untauschbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

Wichtig ist, dass ihr die SBCs möglichst ohne große Investitionen auf dem Transfermarkt löst. Kauft nur einzelne Spieler dazu. Wenn ihr Glück habt, können die SBCs dann gute Belohnungen bringen, ohne dass ihr viele starke Karten oder Münzen investiert.

6. Schaut beim Trading auf SBC-Lösungen

Das müsst ihr beachten: In den ersten Tagen nach dem Start der Web App werden sich viele Spieler auf die vorhandenen SBCs stürzen – denn viel mehr kann man spielerisch in der Web App ja nicht machen.

Dafür werden viele auf SBC-Lösungen von „futbin“ oder anderen Seiten zurückgreifen und genau das könnt ihr für euch nutzen.

Ihr schaut euch einfach an, welche Karten in den beliebtesten Lösungen zu den SBCs enthalten sind und überprüft, ob ihr diese günstig kaufen und später wieder höher verkaufen könnt. Noch besser: Ihr habt ein paar dieser Karten im Verein und verkauft diese, wenn die Nachfrage durch SBCs am höchsten ist.

Habt ihr auch noch weitere Tipps, wie ihr die Web App in FC 24 ausnutzen wollt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wenn ihr jetzt schon euer neues Team planen wollt, dann verraten wir euch hier, wie das geht:

EA Sports FC 24 Squad Builder: So plant ihr jetzt schon euer Team