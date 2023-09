EA Sports FC 24: „Das ist bodenlos.“ BVB-Stars reagieren auf ihre neuen Ratings in Ultimate Team.

Weitere Stats von Dortmund-, aber auch Bundesligaspielern findet ihr in unserem Artikel darüber, warum sich die Bundesliga für den Start in Ultimate Team lohnen könnte.

An Selbstvertrauen scheint es dem gerade erst 17-jährigen Julien Duranville nicht zu mangeln. Der gab sich in seiner Vorhersage selbst Stats, die locker für eine Goldkarte gereicht hätten. So bescheinigt er sich neben starken 83er-Tempo und 86er-Dribbling auch solide 72 im Schusswert und 75 im Passwert.

So gar nicht bodenlos waren die Qualitäten von Julian Brandt bei der Vorhersage für seinen Kollegen: Dieser tippte nahezu alle Stats richtig, oder zumindest in die Nähe der tatsächlichen Werte.

So reagierten die Stars von Borussia Dortmund auf ihre Stats: Nach der Auflösung der echten Stats wurden die BVB Stars nach ihrer Meinung gefragt. Als erster war Rechtsverteidiger Marius Wolf an der Reihe. Dieser zeigte sich grundlegend zufrieden mit seiner Karte. Doch seine Geschwindigkeit kommentierte er nur wie folgt: „81?! Das ist ja bodenlos.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwei Wochen vor dem offiziellen Release von EA Sports FC 24 haben mehrere BVB-Stars auf ihre neuen Ratings in Ultimate Team reagiert. Ein bestimmter Wert schmeckte gleich zwei Spielern so gar nicht. Ein BVB-Youngster nimmt seine Karte dagegen mit Fassung, obwohl sie nur silbern ist.

Insert

You are going to send email to