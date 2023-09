EA Sports FC 24: Wann kommt die Web App?

Für EA Sports FC 24 werden eine Web App und eine Companion App erwartet, so wie von der FIFA-Reihe gewohnt. Wann kommen sie?

Was ist die Web App? Für den Ultimate-Team-Modus in FIFA gibt es seit Jahren eine Web App, die es Spielern ermöglicht, ihren FUT-Verein zu managen. Dort kann man beispielsweise Aufstellungen bearbeiten, SBCs lösen, Packs öffnen oder Belohnungen abholen. Die Web App kann man im Browser verwenden.

Da EA Sports FC 24 zum Release den Ultimate-Team-Modus wieder mitbringt, werden auch für dieses Spiel eine Web App und Companion App erwartet.

Was ist die Companion App? Die Companion App ist quasi dasselbe wie die Web App, nur als tatsächliche App für iOS und Android. Die verwendet man nicht im Browser, sondern man lädt sie in den jeweiligen App Stores herunter.

Doch wann kann man damit rechnen?

Wann bringt EA Sports FC 24 die Web App und Companion App? Mögliches Release-Datum

Wann kommen Web App und Companion App für EA FC? Ein offizielles Release-Datum für die Apps gibt es noch nicht. Allerdings kann man aus früheren Releases ungefähr ableiten, ab wann ihr mit den Apps rechnen könnt.

Ausgehend von dem Release des letzten Jahres bietet sich für die Web App von EA FC 24 die Woche vom Montag, den 18. September 2023 an. Das wäre einige Tage vor dem Release der Ultimate Edition von EA FC 24, die am 22. September startet, und 11 Tage vor dem offiziellen EA-FC-Release am 29. September.

Mit der Companion App wäre dann einen Tag später zu rechnen.

Wie kommt das mögliche Release-Datum zustande? Beide Apps erschienen in der Vergangenheit bereits vor dem offiziellen Release und sogar vor dem Early Access. Zur Orientierung hier einmal die Daten aus dem FIFA-23-Release:

FIFA 23 hatte seinen offiziellen Release am 30. September 2022, die Ultimate Edition startete schon am 27. September 2022.

Die Web App erschien damals am 21. September, die Companion App einen Tag später, am 22. September.

Da die Ultimate Edition dieses Mal noch ein paar Tage mehr Early Access bietet, wäre auch ein etwas früherer Release der Web App und Companion App denkbar.

Beachtet allerdings, dass es sich hierbei bislang nur um Spekulation handelt, auf Grundlage vergangener Releases. Die FIFA-Reihe orientierte sich in der Vergangenheit zwar oft an früheren Releases, dennoch ist es möglich, dass Releases in diesem Jahr abweichend verlaufen.

Sobald offizielle Informationen bekannt sind, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

