EA Sports FC 24 Preload: Alle Infos zum Start des Downloads auf PC, Xbox, PS5

EA Sports FC 24 steht bei Xbox- und PC-Spielern schon seit einigen Tagen zum Download bereit. Jetzt gibt es auch für die PS5 aktuelle Informationen zum Download.

Was bringt euch der Preload? Vorbesteller der Ultimate Edition und EA Play-Mitglieder können bereits am 22. September EA Sports FC 24 spielen, der volle Release des Spiels folgt eine Woche später. Um auch pünktlich starten zu können, solltet ihr allerdings rechtzeitig die Datei des Spiels herunterladen oder zumindest genügend Speicherplatz für den automatischen Download freimachen.

Wir fassen für euch alle Infos zusammen, wann der Download bzw. Preload für eure Konsole oder euren PC verfügbar ist und welche Dateigröße ihr für EA Sports FC 24 einplanen müsst.

EA Sports FC 24 Preload: Startzeit und Dateigröße

Wann könnt ihr FC 24 herunterladen? Während EA erst neue Pitchnotes zum Start der Web App oder zum genauen Startzeitpunkt der Early Access-Version veröffentlicht wurden, berichteten Spieler auf diversen Fan-Plattformen auch über den Preload des Spiels. Anhand der Posts ist zu sehen, wann der Download für Playstation, Xbox und PC startete.

Dabei hatten die Besitzer von PC und Xbox zumindest für den Startzeitpunkt des Preloads die Nase vorn.

Ultimate Edition für PS5 steht jetzt zum Preload bereit

Wann startet der Download für die Playstation? Ab heute, dem 20. September, können Vorbesteller der Ultimate Edition auch auf der PS5 das Spiel herunterladen.

Wenn ihr die Playstation anmacht, startet der Preload automatisch, wenn ihr vorbestellt habt. Ihr müsst lediglich schauen, dass ihr genug freien Speicherplatz habt, damit der Download problemlos vonstattengehen kann.

Welche Größe hat die Datei von FC 24 auf der Playstation haben? Diese ist um 5 GB größer als auf Xbox und PC und beläuft sich auf 49,150 GB. Das stellte die MeinMMO-Redaktion beim Preload des Spiels auf PS5 fest.

Preload für PC und Xbox bereits seit ein paar Tagen verfügbar

Wann startet der Preload auf PC und Xbox? Auf reddit.com berichtete User Xirra-die-irre bereits vor einigen Tagen, dass der Preload via EA und Steam zur Verfügung steht. Somit können PC-Spieler bereits auf den Preload zugreifen.

Ähnliches gilt für die Xbox. In dem Communtiy-Forum EA Answers HQ stellt ein User die Frage, wann der Preload für die Xbox Series X bereit sei. Nachdem ihm ein Community Manager mit „in ein paar Tagen“ geantwortet hatte, meldete sich der User noch einmal selbst zu Wort: „Es (der Preload, Anm. d. Red.) ist schon vorhanden.“

Wie groß ist die Dateigröße auf PC und Xbox? Ein anderer User kommentiert den eingangs erwähnten Post zum Preload mit: „Ja, 44,72 GB sind herunterzuladen.“ Auf die Frage eines anderen Users, ob er für PS5 oder PC meine, antwortet er: „PC“. (via reddit.com)

Damit hätte das neue EA Sports FC 24 ungefähr die gleiche Größe wie der FIFA-Vorgänger.

Allerdings beklagen einige Spieler Probleme beim Download.

Probleme beim Download der Vorbesteller-Version in der EA App

Welche Probleme können beim Preload auftreten? Im Community-Hilfe-Forum EA Answers HQ gibt es bereits einige Beiträge, in denen Spieler Schwierigkeiten beim Preload der Vorbesteller-Version haben. Anscheinend hängen die Probleme vor allem mit der Kauf-Abwicklung der Vorbesteller-Version in der EA App zusammen.

So berichtet User L3OG8 in seiner Hilfeanfrage (via EA Answers), dass er in den Vorbereitungen für den Download stecken geblieben wäre. In seinem Bestellverlauf sei zudem die Bezahlung der Vorbesteller-Edition immer noch in Bearbeitung.

Ein Community-Manager rät ihm, seine Bezahlungsmethoden auf Aktualität zu überprüfen und anschließend nochmal seinen Bestellverlauf zu verfolgen. Zudem verweist er auf folgenden Link für weitere Informationen zu Preloadings in der EA App (via EA Help(.

Unter dem Lösungsvorschlag berichten auch weitere User von diesem Problem.

Wenn ihr also auch von diesem Problem betroffen seid, schaut ruhig im Forum vorbei. Vielleicht findet ihr dort eine passende Lösung.

Insgesamt rückt der Release von EA Sports FC 24 immer näher. Nachdem zuletzt zahlreiche Ratings veröffentlicht wurden, gab EA nun auch die neuen Legenden für das Spiel bekannt – inklusive Franck Ribéry. Eine Übersicht der neuen Ikonen in EA Sports FC 24 findet ihr hier.