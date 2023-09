Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wenn ihr gerade sowieso schon am Üben seid, könnt ihr euch direkt an eurer Maus-Empfindlichkeit arbeiten. Wir zeigen euch, wie ihr eure Sensitivity verbessert:

In Counter-Strike habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Console-Commands zum Üben zu nutzen. Wir listen euch hier ein paar Befehle auf, die ihr in Trainingslobbys nutzen könnt. Zunächst müsst ihr jedoch die Nutzung von Cheats aktivieren.

Mit diesen Befehlen könnt ihr über die Entwicklerkonsole unterschiedliche Einstellungen euren FPS (frames per second) betreffend vornehmen:

Wie aktiviere ich die Befehle? Um die Console-Commands in CS2 zu aktivieren, müsst ihr in die Einstellungen des Spieles gehen. Dort findet ihr unter dem Reiter „Spiel“ dann die Option, „Entwicklerkonsole aktivieren“.

Was sind Console Commands? In Counter-Strike könnt ihr ein Textfenster öffnen, in dem ihr verschiedene Befehle eingeben könnt. Mit diesen Befehlen lassen sich dann Einstellungen aktivieren, die beispielsweise euer Spielerlebnis verbessern.

In Counter-Strike könnt ihr mit Console-Commands Infos zu euren FPS oder der Latenz einholen sowie in Trainingsmatches üben. Wir zeigen euch, welche Befehle ihr kennen solltet.

