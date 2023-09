CS2: Maus-Settings für die perfekte Empfindlichkeit

Wenn ihr jetzt richtig Lust habt, Counter-Strike 2 zu spielen, zeigen wir euch, wie ihr eure perfekte Maus-Empfindlichkeit findet.

Counter-Strike 2 ersetzt nach 11 Jahren CS:GO und wird das neue Shooter-Aushängeschild von Valve. Viele Spieler werden dementsprechend zur CS-Reihe zurückkehren und gegebenenfalls sogar zum ersten Mal spielen.

Wenn ihr auch zu den neuen oder zurückkehrenden CS-Spielern gehört, zeigen wir euch hier, wie ihr die für euch perfekte Maus-Empfindlichkeit findet.

Die Grundlagen für eure Maus-Empfindlichkeit

Wieso solltet ihr eine perfekte Empfindlichkeit finden? Die Empfindlichkeit ist die wahrscheinlich die wichtigste Einstellung in Shootern. Eine zu hohe oder zu niedrige Sensitivity wirkt sich negativ auf euer Aim und dementsprechend auf eure Leistung aus.

Das ist auch der Grund, weshalb ihr nicht die Settings eines Profis 1:1 übernehmen solltet – die Einstellung von s1mpel ist euch möglicherweise zu langsam oder so zu schnell.

In der Regel gilt für eure Empfindlichkeit: Wenn ihr in einer „normalen“ Bewegung mit eurem Arm eine 180° -Drehung im Spiel ausführt, seid ihr auf einem guten Weg.

Anmerkung: Eure Ingame-Sensitivity kann auch von eurer Maus oder eurem Mauspad beeinflusst werden. Die unterschiedlichen Oberflächenmaterialien eines Mauspads wirken sich genauso aus wie die „Füße“ (Skates) eurer Maus.

CS2-Empfindlichkeit ohne Webseiten und Programme finden

Mit welchen Richtwerten könnt ihr arbeiten? Als Erstes müsst ihr wissen, mit wie viel DPI ihr spielt. In der Regel entscheiden sich Spieler entweder für 400 oder für 800. Je höher eure DPI ist, desto empfindlicher ist eure Maus und desto niedriger sollte eure Ingame-Sensitivity sein.

Alles über einer 800er-DPI, beispielsweise 1.600, sind eher Ausnahmen und werden primär von Spielern genutzt, die zum Aimen nur das Handgelenk und nicht den ganzen Arm nutzen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Wie viel DPI braucht eine Gaming-Maus? von Benedikt Schlotmann

Empfindlichkeit selbst ermitteln: Wenn ihr eure CS2-Empfindlichkeit selbst, also ohne die Hilfe von anderen Spielen, Programmen oder Webseite finden wollt, geht am besten wie folgt vor:

sucht euch einen guten Spieler, der die gleiche DPI nutzt wie ihr 400 DPI: Beispiel: s1mple (CS2-Sensitivity 3.09) 800 DPI: Beispiel shroud (CS2-Sensitivity 1.2)



übernehmt die Einstellung des von euch gewählten Spielers

geht ins Training, beispielsweise ein Deathmatch gegen Bots und testet die Empfindlichkeit

basierend auf euren Testergebnissen erhöht oder verringert ihr eure Empfindlichkeit, bis ihr euch wohlfühlt.

für das Feintuning euer Sens könnt ihr versuchen, schnell und präzise auf kleine Fixpunkte zu flicken. Außerdem hilft folgender Test: sucht euch einen Punkt auf einer Map, der euch mindestens 2 Fixpunkte bietet: einen „auf 12 Uhr“ und einen „auf 3 Uhr“ von eurer Position aus. jetzt aimt ihr zwischen den beiden Punkten hin und her. Das muss anfangs gar kein schnelles Aim oder gar ein Flick sein. wenn ihr beim Zielen auf einen der Punkte übersteuert, ist eure Empfindlichkeit zu hoch und ihr solltet sie etwas verringern. Wenn ihr beim Zielen auf einen der Punkte untersteuert, ist eure Empfindlichkeit zu niedrig.



Wichtig: das Finden einer idealen Sensitivity ist ein langwieriger Prozess. Ihr werdet nicht von jetzt auf gleich den perfekten Wert finden. Es kann sein, dass ihr immer wieder minimal an eurer Empfindlichkeit rumschraubt, Werte erhöht oder verringert, bis ihr irgendwann vollends zufrieden seid.

CS2-Empfindlichkeit mit Aim-Trainern ermitteln

Was sind Aim-Trainer? Aim-Trainer sind Programme wie Aimlabs oder Kovaaks, in denen ihr auf bunte Bälle oder andere Objekte schießt, die sich auf eurem Bildschirm hin und her bewegen. Das Ziel dabei ist für euch vor allem, euer Aim zu verbessern.

Spielerisch sollt ihr die Ziele mit dem Fadenkreuz verfolgen, Flicks üben und einfach praktische Erfahrung beim Zielen mit der Maus sammeln. Vereinzelt gibt es jetzt Aim-Trainer wie „Oblivity“, die Funktionen besitzen, um für euch die perfekte Empfindlichkeit zu ermitteln. Auch das kostenlos auf Steam verfügbare Aimlab hat mittlerweile ein solches Programm.

Wie ermitteln Aim-Trainer eure Sensitivity? In Fall von Aimlabs spielt ihr etwa 10 Minuten lang einen Test mit sich wiederholenden Aufgaben, bei dem ihr verschiedene Empfindlichkeiten nutzen sollt.

Am Ende des Tests verrät euch das Spiel dann eine errechnete „Empfindlichkeit“ in Zentimetern, die für euch ideal sein soll. Die angezeigte Zahl sagt aus, wie viele Zentimeter ihr eure Maus bewegen solltet, um eine 360°-Drehung durchzuführen. In Aimlabs selbst könnt ihr dann in den Empfindlichkeitseinstellungen verschiedene Spiele auswählen.

Wählt ihr dann beispielsweise Counter-Strike aus, rechnet euch Aimlabs die Zentimeter-Angabe automatisch in eine CS-Sensitivity um.

CS2-Empfindlichkeit mit anderen Shootern ermitteln

Wieso solltet ihr die Sens eines anderen Spieles umrechnen lassen? Wenn ihr seit Jahren einen anderen Shooter als Counter-Strike spielt und dort eine Empfindlichkeit besitzt, die ihr gemeistert habt, könnt ihr diese umrechnen lassen und anschließend in CS2 benutzen. Zum Umrechnen eurer Empfindlichkeit gibt es verschiedene Webseiten wie mouse-sensitivity.com.

Die Website verrät euch dann, was ihr in CS2 einstellen müsst, um die gleiche Empfindlichkeit wie in Valorant, Call of Duty, Rainbow Six Siege oder sonstigen Spielen zu haben. Ihr müsst euch dementsprechend nicht an eine neue Einstellung gewöhnen, sondern könnt euch auf euer Muscle-Memory (Muskelgedächtnis) verlassen.

Wie errechnet ihr eure Sens mit einer Website? Um eure CS2-Sensitivity jetzt herauszufinden, wählt ihr als Erstes das Spiel aus, dessen Maus-Empfindlichkeit ihr umrechnen wollt. Dann wählt ihr CS2 aus, um anzugeben, dass eure Einstellung für den CS:GO-Nachfolger angepasst werden sollen. Anschließend fügt ihr den Wert der Empfindlichkeit hinzu.

Außerdem solltet ihr angeben, auf welcher DPI ihr spielt, wie groß euer Monitor ist und in welcher Auflösung und in welchem Seitenverhältnis Spiel 1 von euch gespielt wird. Den Rest übernimmt die Website.

Falls ihr für CS2 noch auf der Suche nach günstigen aber guten Kopfhörern seid, hab ich eine Empfehlung für euch:

Audio-Experte entwirft Kopfhörer für unter 30 € und ich hab noch nie so gut Schritte in einem Shooter gehört