Modern Warfare 3 soll kein DLC von CoD MW2 sein: Der Trailer zeigt genau das Gegenteil

Der erste Trailer vom neuen Call of Duty: Modern Warfare 3 ist online. MeinMMO-Redakteur Maik hat schon direkt keinen Bock mehr.

Lange Zeit war unklar, ob Call of Duty nach 17 Jahren eine Pause einlegt. Kein neues Premium-CoD 2023 – die News ging im Februar 2022 um die Welt. Es hieß damals, man bringt nur ein großes DLC mit neuem Content für Modern Warfare 2, dem CoD von 2022.

Mittlerweile ist klar: Modern Warfare 3 kommt dieses Jahr am 10. November als eigenständiges Spiel.

Eine direkte Fortsetzung des Settings vom letzten Jahr? Auch das hat es ähnlich lange nicht gegeben, nur zu den Anfangszeiten, als die CoDs noch Nummern hatten.

Nach dem Trailer denke ich: Mehr als ein DLC von CoD MW2 bekommen wir trotzdem nicht. Denn in den knapp 2 Minuten bekommt man nichts Neues zu sehen: Einen alten Feind und recycelte Inhalte. Aber seht selbst:

Was ist das Problem? Diese Dinge, die Call of Duty für MW3 zeigt, sind genau die Sachen, auf die ich mich bereits für CoD MW2 gefreut habe.

Der Bösewicht Makarov war am Ende der Kampagne von MW2 zu sehen. Vorher hieß es von den Entwicklern, man werde die Story der Kampagne in Warzone und mit den Raids weiterführen. Für mich hieß das: Makarov in Action: Der schlimmste Bösewicht der Reihe dreht auf.

Zudem galt es schon zu Zeiten von Warzone 1 als ausgemachte Sache, dass die Map „Verdansk“ irgendwann zurückkehren würde. Viele Spieler forderten die Rückkehr mit Warzone 2, man bekam aber das ungeliebte Al Mazrah. Bisher ist nur gesichert, dass die Map zu Warzone: Mobile kommt.

Jetzt zeigt der Trailer plötzlich die Inhalte, die längst bei CoD MW2 und Warzone angekommen sein sollten: Makarov und Verdansk.

Zudem macht auch der erste Einblick ins Gameplay keinen Spaß, weil offenbar wieder auf die altbekannten Missionsmuster gesetzt wird:

Panik in einem belebten Gebiet

Vertikale Mission

Tauchen

Nachtmission nach Absturz

Im Trailer hat nur eine Sniper-Mission gefehlt. Vielleicht haben wir die aber doch gesehen: Die Szene mit der schallgedämpften Waffe in der Nacht sah sehr verdächtig aus.

Je mehr Infos es gibt, desto mehr glaube ich, wir bekommen tatsächlich nur ein DLC von MW2. So kann man die Skins von MW2 mit in MW3 nehmen und glaubt man den Leaks, soll der Multiplayer viele Map-Remakes beinhalten. Mehr Recycling geht kaum.

Über die Jahre habe ich gelernt, Call of Duty nicht so ernst zu nehmen und es als netten Shooter für zwischendurch anzuerkennen. Doch selbst bei mir kommt an, was das Franchise in den vergangenen Jahren für miese Dinger abgezogen hat.

Vielleicht wäre ich nicht ganz so pessimistisch, wenn die aktuelle Generation etwas besser wäre. Doch bei Warzone und Modern Warfare wird Pay2Win ein immer größeres Thema. Einen Fan haben sie dadurch auf jeden Fall schon verloren.