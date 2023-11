Ich hätte CoD: MW3 ignoriert, doch ein Modus wird mich sicher für Monate unterhalten

Call of Duty: Modern Warfare 3 soll die Fackel von MW2 fortführen und obwohl die Story grandios werden soll, hätte unser Autor Christos das Spiel nicht angerührt, wäre da nicht ein kommender Modus, der für Spannung sorgen könnte.

Um welchen Modus dreht es sich? Der kommende Modus in MW3 heißt MWZ. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus DMZ und Zombies. Ihr werdet also Solo oder in einer Gruppe auf eine große Map geworfen, könnt dann Aufgaben erledigen und dann mit eurem Loot versuchen von der Map zu entkommen.

Das Interessante an dem Modus sind jedoch die Zombies, die sich nun auf der Map ausbreiten. Wer in den verschiedenen Treyarch-Games von CoD, die Zombie-Maps gefeiert hat, könnte mit MWZ seinen Spaß haben.

Zombies und Bosse auf einer offenen Map? Ich bin dabei!

MWZ sorgt bald für Abwechslung: Ich bin ein jahrelanger Fan des Zombie-Franchises von CoD. Schon in Black Ops 1 mit Kino der Toten habe ich versucht stets meinen Rekord zu brechen, auch wenn die Atmosphäre zu der Zeit noch gruselig war.

Da CoD schon länger nichts Neues in Bezug auf Zombie-Modi veröffentlicht hat, freut es mich umso mehr in MWZ endlich erneut gegen Horden von Zombies und sogar Bossen antreten zu können.

Der Modus soll das Abschlachten der Untoten zudem noch lohnenswerter gestalten, indem es sich mit DMZ verbindet. Ihr könnt also auf der großen Map landen und dort mit euren Freunden Aufgaben erledigen, geratet ihr jedoch an die Zombies, müsst ihr euch wehren.

Ihr habt den Trailer zu MWZ verpasst? Dann haben wir genau das richtige für euch:

Es ist noch unklar, ob man genau wie in DMZ Waffen auf dem Boden und in Taschen finden kann, doch bevor ihr landet, könnt ihr definitiv einige Waffen festlegen. Sollte euch die Feuerkraft nicht reichen, nutzt ihr einfach den berüchtigten Pack-A-Punch, eine Maschine, die eure Waffe nicht nur visuell und akustisch anpasst, sondern auch den Schaden erhöht.

Das braucht ihr, denn wie schon im Trailer zu sehen, gibt es nicht nur normale Zombies, sondern auch die bekannten Höllenhunde, Juggernauts, zwei große Bosse und weitere Monster, die ihr nicht so leicht besiegen könnt.

Zudem gibt es die bekannten Perk-Colas, die euch buffen und euer Überleben noch weiter sichern sollen und neue sowie bekannte Wunderwaffen aus dem Franchise. Die Mysteriöse Kiste hat es auch in MWZ geschafft und versorgt euch so, falls genügend Punkte vorhanden, mit Waffen und Items.

Es ist vor allem der Wechsel vom bekannten DMZ in das Zombie-Setting, das bei mir schon für Spannung sorgt. DMZ hat sich für mich zum Release spannend angefühlt, doch die hirnlosen Gegner, denen ich begegnet bin, haben meinen Spaß gedämpft.

Mit den Zombies jedoch trete ich nicht gegen schießende Feinde an, sondern Monster, die unaufhörlich erscheinen und versuchen mich in ihrer Gier nach Fleisch zu ersticken. Die können also gerne hirnlos sein, solange sie mir hinterherrennen und für Panik sorgen.

Wird es PvP in MWZ geben? Zum Start soll der Modus ohne PvP starten, doch es ist nicht bekannt, ob Activision das in Zukunft noch ändern könnte. PvP könnt für Probleme sorgen.

Ich möchte lieber große Gruppen voller Spieler sehen, die zu 4 oder 8 gegen einen riesigen Boss kämpfen und sich den Loot teilen, anstatt Troller, die sich anderen in den Weg stellen, nur, um ihnen den Spaß zu versauen, um dann selbst von Zombies in Stücke gerissen zu werden. Ich für meinen Teil freue mich schon auf den Release von MWZ, doch muss ich mich erst mit der Kampagne zufriedengeben.

Freut ihr euch auch auf MWZ oder habt ihr eher Lust auf den Mehrspieler-Modus? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren!