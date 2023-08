CoD MW3 zeigt die falschen 8 Minuten der Kampagne – Warum verstecken sie das Highlight?

Mit der Opening Night Live fiel der offizielle Startschuss der gamescom 2023, mehr als 45 Trailer waren zu sehen: darunter 8 Minuten der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3. MeinMMO-Redakteur Maik meint, man hätte das große Publikum für ein echtes Highlight nutzen können.

Was war auf der ONL zu sehen? Wie erwartet, bekamen Zuschauer ein Trailer-Feuerwerk der Extra-Klasse spendiert. Das Event lief 2,5 Stunden inklusive Pre-Show und zeigte mehr als 45 Trailer. Hier findet ihr eine Liste aller gezeigten Spiele.

Mit dabei war Modern Warfare 3. Zu sehen waren 8 Minuten der ersten Kampagnen-Mission. Taskforce 141 infiltriert im Dunkeln und bei starkem Regen eine Festung, die stark an den Gulag auf der originalen Warzone-Map Verdansk erinnert. Der Hauch Nostalgie hat für Puls gesorgt, ich gebs ja zu.

Doch letztlich erinnert die Vorstellung zu sehr an den Kampagnen-Trailer von 2022 – viel Wasser, Action und Dunkelheit (via youtube.com). CoD hätte die ONL und das breite Publikum nutzen sollen, um die wohl beste Neuerung der Kampagne vorzustellen: Open Combat Missions.

Worum es sich dabei handelt und wieso ich mich darauf freue, erfahrt ihr weiter unten. Hier gibts erst einmal den langen Kampagnen-Trailer der ONL:

Was sind Open Combat Missions? Call of Duty war über Jahre der Inbegriff für Schlauchlevel. Große Areale haben das manchmal kaschiert, aber meistens ging es von A nach B und unterwegs musste man C erledigen. Manchmal sorgte D für eine gescriptete Überraschung.

In CoD MW3 sollen Open Combat Missions aus dem Muster ausbrechen. Gut die Hälfte der Missionen sollen in Modern Warfare 3 nach dem Muster ablaufen und eine Art Sandbox bieten, in der ihr selbst entscheidet, wie ihr vorgehen wollt. Im Shooter-Genre nichts Neues, für eine CoD-Kampagne schon.

Creative Director David Swenson erklärte während der ONL: „Ihr könnt leise vorgehen, schallgedämpfte Waffen ausrüsten und alle Ziele erreichen, ohne dass der Feind bemerkt, dass ihr da seid. […] wenn ihr laut vorgehen wollt, könnt ihr Panzerplatten anlegen und den Feind frontal angreifen. [Open] Combat Missions werden das unterstützen.“

CoD MW3 feiert am 10. November Release. Mit der richtigen Edition kommt ihr wieder früher in die Kampagne:

Warum kann das gut werden? Es hat mich sofort an zwei Dinge erinnert und eine Frage aufgeworfen:

Klingt wie Ghost Recon

Erinnert mich an die Spec-Ops „Time Trial“-Missionen von MW2 (2009)

Kann man das mit Koop spielen?

Je nachdem, wie offen die Missionen tatsächlich gestaltet sind, kann das richtig Bock machen. Allerdings benötigt man gute NPCs und die passenden Befehle, um so etwas spaßig und umfangreich umsetzen zu können. Da bin ich skeptisch.

Auch musste ich an CoD MW2 (2009) denken. Da gab es Koop-Mission auf Zeit mit einer weltweiten Rangliste. Einiger dieser Missionen hatten unterschiedliche Lösungswege, die nicht offensichtlich waren. Ich kam mal mit einem Kumpel auf Platz 6 der Rangliste, weil wir einen solchen Weg gefunden hatten.

Das war ein echtes Grindfest, weil bereits jede Millisekunde einen großen Unterschied ausgemacht hat. Sollten sich die Open Combat Missions daran orientieren und einen Multiplayer bieten, sehe ich hier viel Potenzial für die Wiederspielbarkeit.

Sind es normale Missionen, die einfach nur zwei/drei offensichtliche Lösungen bieten in einem größeren Areal, das später als Battle-Map für die großen Multiplayer-Modi kommt, ändert sich nichts.

Call of Duty: Modern Warfare 3 setzt auf ein nachweislich erfolgreiches Konzept: Nostalgie. So bringt der Shooter im Multiplayer zum Release 16 Karten – alle aus Modern Warfare 2 von 2009.

Von mir aus kann es gern noch ein wenig mehr Nostalgie sein. Die Open Combat Missions als Time Trial mit Multiplayer wären eine solche Maßnahme. Aber lasst die „Noob Tubes“ bitte im Schrank.

Wie steht ihr zur Vorstellung der Kampagne und den Open Combat Missions? Lasst einen Kommentar da. Möchtet ihr euch über CoD MW3 informieren, besucht unseren großen Info-Artikel: CoD MW3 2023: Alle Infos zu Release, Beta, Vorbestellung und Leaks