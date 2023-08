In CoD MW2 & Warzone könnt ihr jetzt mit Hunden Gassi gehen – Und die Viecher sind Pay2Win

Mit Season 5 kamen ein paar neue Features zu Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. Darunter waren Hunde, die neuen Battle-Pets. Leider kommen die Begleiter mit Vorteilen, wenn ihr sie kauft und einsetzt.

Über die letzten Jahre hat Call of Duty immer mal wieder neue Arten von Cosmetics ins Spiel gebracht. Ein paar Experimente waren dabei echt daneben, wie die Skins für Killcams in CoD: Vanguard.

Jetzt sind wir allerdings an einem Punkt, an dem sich manch ein Spieler die irren Experimente zurückwünschen dürfte. Denn Call of Duty bringt aktuell immer mehr Pay2Win-Mechaniken ins Spiel, jedes Mal über Cosmetics, für die man ordentlich Kohle auf den Tisch legen müsste.

Der neuste Streich: Battle-Pets. Das sind Tiere, die euch unsichtbar begleiten und nur auftauchen, wenn ihr den korrekten Vollstrecker-Move ausgewählt habt und einsetzt. Sowas gab es früher schon, sogar mit Vögeln oder Wölfen. Neu ist jedoch, dass die Tiere bestimmte Vorteile geben können.

Den Trailer der aktuellen Season 5 von Call of Duty könnt ihr euch hier ansehen:

Warum ist der Hund Pay2Win? Der Hund heißt Merlin und verändert einen starken Perk, der dabei hilft, Gegner zu finden: „Alarmiert“.

Sobald euch ein Gegner aus einer Richtung ansieht, in die ihr aktuell nicht schaut, bekommt ihr ein optisches Signal auf eurem Bildschirm. Ihr könnt sicher sein: Irgendwo in Richtung des Signals ist ein Feind.

Mit Merlin bekommt ihr zusätzlich noch ein akustisches Signal: Der Hund knurrt. Ein Video auf Reddit zeigt, dass diese Kleinigkeit ein Vorteil sein kann:

Erst als der Hund knurrt, schaut sich der eine Gegner im Raum noch einmal genauer um und entdeckt den Threadersteller in seinem Versteck. Die Aktenschrank-Taktik ging nicht auf. Gegner können das Knurren übrigens auch hören – vielleicht ein Versuch der Entwickler, den Vorteil etwas zu mindern.

Ist das wirklich so schlimm? Schlimmer. Der Hund Merlin mit seinem Gejaule setzt einen Trend fort, der Call of Duty immer weiter in Richtung Pay2Win drückt.

Es sind im Moment nur Kleinigkeiten, homöopathische Dosen. So gibt es Skins, die nur im DMZ-Modus Vorteile bringen. Mit dem Doggo kam jetzt erstmals ein Pay2Win-Feature ins Spiel, das in Warzone, CoD MW2 und DMZ funktioniert.

Der Hund ist zudem Teil des kontroversen, aber äußerst beliebten „Black Cell“-Paketes. Jede Season gibt es ein neues Paket, das auch mit Stufensprüngen für den Battle Pass kommt. Mit 29,99 € gehört es zu den teuersten Skin-Bundles überhaupt.

Wie sehen die Reaktionen aus? Im Thread wird viel gestritten. Es gibt Spieler, die das Feature verteidigen und hier kein Pay2Win sehen. Die andere Fraktion stellt sich strikt gegen Cosmetics, die Einfluss auf das Gameplay nehmen und Features verändern.

Wie seht ihr das? Schreibt uns einen Kommentar zum Thema.

Viele Kommentare sprechen zudem die Spielweise des Threaderstellers an, der mit seinem Riot Shield in der Ecke lauert. Solche Spieler haben nämlich auch nicht den besten Ruf.