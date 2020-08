Im Epic Games könnt ihr euch derzeit den Koop-Shooter Remnant: From The Ashes (PC, PS4, Xbox One) kostenlos holen. Doch warum solltet ihr das überhaupt wollen?

Was erwartet euch in Remnant: From the Ashes? Der Koop-Shooter lässt euch gegen die Saat antreten, eine mysteriöse Macht, welche die Erde verwüstet hat. Eine Gruppe von Widerstandskämpfern versucht, in anderen Welten eine Möglichkeit zu finden, die Saat zu vernichten. Ihr gehört zu diesen Kriegern und macht euch gemeinsam mit bis zu zwei Mitspielern auf, in diesen Welten die Monster zu bekämpfen.

Wo gibt es das Spiel kostenlos? Remnant: From the Ashes war der Überraschungshit im Sommer 2019. Ihr könnt euch das Spiel bis zum 20. August um 17 Uhr kostenlos im Epic Store holen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Nach Ende der Gratis-Phase im Epic Games Store erscheint der letzte DLC für Remnant.

4 Gründe, warum ihr Remnant spielen solltet

Was genau macht das Spiel so interessant? Vor Release im August 2019 hatte wohl kaum jemand das Spiel auf dem Schirm. Doch das änderte sich schnell. Das dürfte jetzt noch einmal durch die Gratis-Aktion im Epic Games Store befeuert werden.

Denn nach der Veröffentlichung stellte sich heraus, dass Remnant viele Elemente bekannter Spiele gekonnt zu etwas Neuem mischen konnte. 4 Dinge stechen dabei besonders hervor, die wir euch hier vorstellen wollen.

Grandiose Bosskämpfe

Die Bosskämpfe erinnern an Dark Souls. Im Team müsst ihr die Schwächen der Kreaturen entdecken und ausnutzen. Das führt zu taktischen aber dennoch schnellen und actionreichen Auseinandersetzungen. Die Kämpfe spielen sich flüssig und gut.

Spannendes Szenario

Das Setting erinnert an die Fallout-Spiele. Ihr seid in einer verwüsteten Welt unterwegs, umgeben von Ruinen und müsst dort ums Überleben kämpfen. Überall lauern Gefahren auf euch und ihr müsst stets auf der Hut sein. Das erschafft eine dichte Endzeit-Atmosphäre.

Viel Loot

Die Suche nach mehr Loot erinnert etwas an Destiny 2 und auch an Diablo. Es ist wichtig, euch immer besser auszurüsten. Während eurer Abenteuer findet ihr neue Waffen und weitere Ausrüstung, mit der ihr es gegen die stets mächtiger werdenden Monster aufnehmen könnt. Außerdem motiviert die Suche nach Beute dazu, immer weiterzuspielen. Auch Vermintide 2 setzt gekonnt auf Loot und knallharte Action.

Starker Wiederspielwert

Ihr könnt die Kampagne neu „auswürfeln“ lassen, was euch neue Levels und Herausforderungen beschert. Darüber hinaus bieten höhere Schwierigkeitsgrade mehr Motivation, euch mit den gefährlicheren Bossen anzulegen.

In Remnant: From the Ashes erwarten euch Kämpfe gegen groteske Monster.

Das meinen die Spieler zum Koop-Shooter

Was gefällt denen, die schon spielen? Optisch mag Remnant: From the Ashes nicht mit den ganz großen AAA-Spielen mithalten können, doch dafür überzeugen das Gameplay sowie die Missionen und die Loot-Spirale motiviert zum Weiterspielen.

Was die Spielerzahlen angeht, so sind laut Steamcharts derzeit zu Peakzeiten 4.317 Spieler gleichzeitig online. Allerdings ist das nicht wirklich repräsentativ. Denn immerhin ist der Koop-Shooter nun kostenlos über den Epic Games Store erhältlich, was einen ordentlichen Spieler-Boost mit sich gebracht haben dürfte.

So wird das Spiel bewertet: Die Bewertungen auf Metacritic fallen mit 78 von 100 Punkten ganz gut aus, spiegeln aber nicht so recht die Meinung der Spieler wieder. Dazu schauen wir uns die Situation auf Steam an.

Auf Steam liegen die Bewertungen der vergangenen 30 Tage bei 85% und „Sehr positiv“.

Dîčê schreibt auf Steam: „Großartiger Spaß mit Freunden. Ich liebe es, zu spielen.“

Fartin Luther King meint: „Macht großen Spaß. Glaubt mir, denn ich habe noch so eine Art von Spiel gespielt und mich jetzt direkt verliebt.“

Marly Sorcha erklärt: „Die Story ist zwar schnell durch, doch ihr seht in der Kampagne nur einen kleinen Teil des Spiels. Der große Spaß kommt erst, wenn ihr die Adventure Maps neu erstellen lasst oder in höheren Schwierigkeitsgraden gegen die Bosse kämpft.“

Wenn ihr euch jetzt also Remnant: From the Ashes gratis über den Epic Games Store holt, dann macht ihr nichts falsch. Im Gegenteil, tut ihr es nicht, dann könntet ihr euch vielleicht später ärgern, weil das Spiel durchaus Spaß macht.

