Der Überraschungs-Hit Remnant: From the Ashes bekommt eine Fortsetzung. Genauer gesagt: Ein Prequel mit dem Namen Chronos: Before the Ashes. Das kommt vom gleichen Entwickler und erzählt anscheinend die Geschichte vor Remnant. Allerdings fehlt dem Spiel ein wichtige Feature, das Remnant so beliebt gemacht hat: Koop.

Was ist das für ein Spiel? Aus den bisherigen Infos geht nicht genau hervor, wie Chronos: From the Ashes in Verbindung zu Remnant steht, außer, dass es offenbar alles zuvor passiert. Wie weit zurück in der Geschichte ihr geht, wird aber noch nicht verraten.

In Chronos spielt ihr einen jungen Abenteurer, der auszieht, um seine Welt vor verschiedenen Gefahren zu beschützen. Etwa vor der Saat, der großen Bedrohung in Remnant, die versucht, alles zum Stillstand zu bringen und die Menschheit zu vernichten. Dabei müsst ihr immer wieder ins Labyrinth, das schon in Remnant Dreh- und Angelpunkt für die Reisen durch die Welten ist.

Ein – zugegeben etwas seltsamer – Trailer zeigt die ersten Bilder vom kommenden Spiel:

Wie es aussieht, richtet sich Chronos noch etwas stärker nach den Soulsborne-Spielen, die schon Remnant als Inspiration dienten. In den ersten Szenen kämpfen die Charaktere mit Schwert und Schild, weichen relativ langsamen Angriffen aus und setzen zu kontern an. So kennt man auch die Kämpfe aus etwa Dark Souls.

Eine besondere Mechanik ist der Tod. Sobald ihr sterbt, müsst ihr erneut ins Labyrinth und altert dabei um ein Jahr. Das hat offenbar Auswirkungen: Wenn ihr jünger seid, seid ihr agiler und kräftiger und je älter ihr werdet, desto mehr Weisheit und Wissen um das Arkane und die Magie häuft ihr an. Welche konkreten Auswirkungen aufs Gameplay das hat, steht jedoch nicht fest.

Wann erscheint Chronos: Before the Ashes? Bereits am 1. Dezember 2020 soll das Prequel zu Remnant: From the Ashes für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Das ist nur wenige Monate nach dem zweiten und letzten DLC von Remnant, Subject 2923.

Prequel zu Remnant – Ohne Koop?

Das fehlt bei Chronos: Der Vorgänger Remnant ist durch seinen Koop-Modus zu einem der besten Multiplayer-Shooter 2020 geworden und war zu seinem Release 2019 ein riesiger Hit. Es war offenbar ein großes Bedürfnis der Spieler, zusammen zu zocken.

Laut der Steam-Seite von Chronos bekommt das Prequel aber keinen Koop-Modus. Dort ist das Spiel als reiner Singleplayer gelistet. Ob es eine PvP-Mechanik gibt wie in Dark Souls oder Bloodborne, können wir noch nicht sagen.

Offenabr gibt es sogar einen Schmied wie in Dark Souls.

Lohnt sich das Spiel? Prinzipiell klingt Chronos für jeden, der schon Remnant mochte, ziemlich interessant. Remnant brachte schon MeinMMO-Autor Benedict Grothaus dazu, fast die Arbeit zu verpennen und lockt mit knackigen Hearusforderungen in genau der richtigen Stärke – Zumindest für die Meisten:

Allerdings machte der Koop-Part eben einen wichtigen Teil des Erfolgs von Remnant aus, da mit Freunden zusammen spielen eben doch für Viele Gamer wichtig ist und mehr Spaß macht. Wer Remnant aber gerne alleine zockt, der sollte sich wohl auch Chronos mal genauer ansehen, wenn es denn kommt und wenn euch der Trailer nicht zu sehr abschreckt. Nur wie in Remnant seine Freunde anzuschreien, das geht dann eben nicht.