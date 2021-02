Laut eines Leaks sind die Spiele bekannt, die es im März 2021 kostenlos für die PlayStation 4 und PlayStation 5 geben wird, wenn man Abonnent von PS Plus ist. Stimmt der Leak, kommt der Koop-Shooter Remnant: From the Ashes kostenlos zu den Spielern, der galt als MMO-Geheimtipp der letzten 2 Jahre.

Was ist das für ein Leak? Die holländische Facebook-Seite von PlayStation hat die Spiele offenbar zu früh bekanntgegeben. Seitdem verbreitet sich der Leak im Netz.

Die Facebook-Seite hat das Bild mit den neuen Spielen zwar mittlerweile gelöscht, aber so einen Leak wieder einzufangen, ist immer so, als wollte man die Zahnpasta wieder in die Tube zurückdrücken.

Die kostenlosen PS Plus Games im März 2021 für PS4 und PS5

Das sind die kostenlosen Spiele:

Final Fantasy VII Remake – kam im April 2020 raus, steht bei 87% auf Metacritic. Das ist ein richtiger Kracher

Maquette – ist ein Knobelspiel für PS4, PS5 und PC. Die kostenlose PS-Plus-Version ist aber nur auf der PlayStation 5 nutzbar.

Remnant: From the Ashes – der Koop-Shooter kam im August 2019 und erhielt 77% auf Meta-Critic. Der gilt vielen MMO-Fans aber als echter Geheimtipp, der den “Hunger nach Loot” stillt, den so viele MMO-Spielern kennen

Farpoint VR – ein VR-Exclusive, das im Mai 2017 erschien. Hat 71% auf Meta-Critic und ist ein First-Person-Shooter

Zu beachten ist, dass die kostenlose PS-Plus-Version von Final Fantasy VII nicht kostenlos auf die PS5-Version aufgewertet werden kann.

Die Spiele sollen sich ab dem 2. März 2021 herunterladen lassen und bleiben bis zum 5. April aktiv.

Das ist der MMO-Kracher: Der Koop-Shooter Remnant from the Ashes war für viele Spieler der Überraschungs-Hit 2019. Im Jahr 2020 wurde er durch eine Erweiterung ergänzt, die ebenfalls gut ankam.

An Remnant: From the Ashes wird vor allem gelobt:

ein ausgeklügelter Koop-Modus

ein hoher Wiederspielwert

ein fantastisches Kampfsytem

genug Eigenheiten, um sich von der Masse der “Soulslike”-Spiele abzuheben

MeinMMO-Autor Benedict Grothaus war so begeistert vom letzten DLC des Spiels, dass er wegen Remnant fast die Arbeit verpennt hat.

Für die meisten „normalen“ Spieler auf PS4 ist sicher Final Fantasy VII Remake das Highlight des Angebots.

Remnant traf viele Fans von MMO-Spielern direkt ins Herz – aber im guten Sinn.

Stimmt der Leak so? Wenn sich der Leak so bestätigt, werden wir euch das auf MeinMMO mitteilen. Aber eigentlich sollte das so gut wie sicher sein, wenn es von einer offiziellen Seite kommt, die nur zu früh veröffentlicht hat.

Update 14:00 Uhr: Der Leak stimmt so. Einen ausführlichen Artikel mit den aktuellen Spielen von Plus März 2021 findet ihr hier auf MeinMMO.