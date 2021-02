Sony hat mit zwei Tagen Verspätung die PS Plus Gratis-Games für den März 2021 vorgestellt. Neben dem bereits bekannten Destruction AllStars (PS5) warten auf PlayStation-Plus-Abonnenten im neuen Line-up noch 4 kostenlose monatliche Spiele.

Das sind die 5 PS-Plus-Spiele für März 2021: Habt ihr ein aktives PS-Plus-Abo, dann könnt ihr euch jetzt im Februar im Rahmen von PlayStation Plus auf bis zu 5 frische Gratis-Titel freuen. Je nachdem, ob ihr eine PS4 oder eine PlayStation 5 besitzt, bekommt ihr diesmal:

Remnant: From the Ashes (PS4, Basis-Spiel) – Ein Koop-Shooter mit unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten

Final Fantasy 7 Remake (PS4, Basis-Spiel) – Ein Remake des RPG-Klassikers von 1997

Farpoint (PS VR, Basis-Spiel) – Ein Weltraum-Shooter

Maquette (PS5, Release direkt in PS Plus) – Ein Puzzle-Adventure, das am 2. März seinen Release feiert

Destruction AllStars (Nur PS5, Basis-Spiel) – ein Kampfspiel mit Fahrzeugen, das bereits im Februar dabei war

Übrigens, die reinen PS4-Titel könnt ihr über das Abwärtskompatibilität-Feature problemlos auch auf eurer PS5 spielen.

Das sind die 4 neuen Spiele, die im März dazu kommen. Zusätzlich könnt ihr weiterhin Destruction AllStars spielen.

Wann startet der Gratis-Download im PS Store? Die neuen PS-Plus-Spiele könnt ihr euch als Abonnent ab dem 2. März 2021 im PlayStation Store herunterladen.

Remnant: From the Ashes (PS4)

Was ist Remnant: From the Ashes? Dieser Shooter aus 2019 versetzt euch in die Endzeit. “Die Saat” hat die Erde überrannt und die letzten überlebenden Menschen führen aus Verstecken heraus einen unerbittlichen Kampf ums Überleben.

Ihr reist alleine oder mit bis zu zwei Mitspielern durch verschiedene Welten, um die Saat zu vernichten. Dabei erwarten euch nicht nur Kämpfe gegen Horden an Monstern, sondern auch gegen riesige Bossgegner. Es ist dabei wichtig, immer die Schwachstellen der Feinde zu finden, um sie besiegen zu können.

Ihr solltet euch Remnant anschauen, wenn ihr Bock auf einen postapokalyptischen Shooter habt, der eine spannende Story und richtig harte Bosskämpfe bietet. Die sollen von der Schwierigkeit an Dark Souls herankommen

MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat den Shooter ausführlich gespielt und seine Erfahrungen hier zusammengefasst: Verdammt, ich hab’ wieder bis 4 Uhr Remnant gezockt und fast die Arbeit verpennt.

Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Was ist Final Fantasy 7? Dieses Singleplayer-Rollenspiel gilt als einer der beliebtesten Teile der Serie und sorgte für den Mainstream-Durchbruch von Final Fantasy. Darum wurde es 2020 in einem Remake neu aufgelegt.

Die Story dreht sich um ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDIER namens Cloud Strife. Zusammen mit seinen Freunden kämpft er gegen den gierigen Mega-Konzern Shinra, der mit seinen Reaktoren die Lebensenergie des Planeten aussaugt.

Ihr betretet eine Welt, die einer nahen Science-Fiction-Zukunft ähnelt. Die Ereignisse spielen allesamt in der Stadt Midgar. Dort erledigt ihr verschiedene Haupt- und Nebenaufgaben und erlebt dabei Kämpfe, die für das Remake überarbeitet wurden. Statt mit rundenbasierten und taktischen Kämpfen geht es nun deutlich actionreicher zu. Zudem müsst ihr euch richtig positionieren, wenn es gegen größere Gegner geht.

Ihr solltet euch Final Fantasy 7 anschauen, wenn ihr eine wunderschöne Geschichte im Universum von Final Fantasy erleben wollt und damit klarkommt, dass ihr ein Spiel erlebt, das sich sehr langsam entwickelt. Denn Anfangs nervige Charaktere brauchen teilweise Zeit, bis ihr sie ins Herz schließt. Zudem wird das Remake in mehreren Episoden veröffentlicht, sodass die Geschichte in sich zwar abgeschlossen ist, aber einen großen Cliffhanger hat.

Farpoint (PS VR)

Was ist Farpoint? Hierbei handelt es sich um einen Weltraum-Shooter, der komplett in VR gespielt werden kann. Als ahnungs- und namenloser Shuttle-Pilot sollt ihr die beiden All-Forscher Dr. Tyson und Dr. Moon von der Raumstation Pilgrim abholen.

Dabei schlagt ihr euch mit eurem Gewehr durch eine Lebensfeindliche Umgebung und kämpft gegen allerhand Monster. Das Spiel überzeugt besonders mit seiner Musik und den Umgebungsgeräuschen, die ein tolles Gefühl der Isolation erzeugen.

Ihr solltet euch Farpoint anschauen, wenn ihr Lust auf einen VR-Shooter in einer fremden Welt habt und dabei keinen großen Wert auf eine Story und anspruchsvolle Bosskämpfe legt. Denn beides wird in dem Test unserer Kollegen von GamePro kritisiert. Das Spiel kommt insgesamt auf eine Wertung von 78.

Auch der Ziel-Controller soll ein Muss sein, denn dieser macht das Erlebnis in VR deutlich besser. Wer nicht die passende Hardware hat, kann das Spiel theoretisch auch mit dem Dualshock 4 Controller spielen.

Maquette (PS5)

Was ist Maquette? Bei diesem neuen Titel handelt es sich um ein Puzzle-Adventure mit einem ganz besonderen Twist. Die Gegenstände verändern ihre Größe, je nachdem wie ihr euch zu ihnen positioniert.

Begebt ihr euch in den Mittelpunkt der Welt, dann seid ihr selbst riesig und alles um euch herum wirkt klein. Je weiter Dinge aber entfernt sind, desto größer werden sie.

Die Welt erinnert dabei an die Werke von M. C. Escher, der beispielsweise die Penrose-Treppe, die keinen Anfang und kein Ende hat, und weitere “unmögliche Figuren” kreierte.

Ihr solltet euch Maquette anschauen, wenn ihr Fans von Puzzle-Abenteuern seid und kein Problem mit der First-Person-Ansicht habt. Dann erwartet euch ein Spiel, bei dem ihr über verrückte Wege Rätsel lösen müsst und gleichzeitig eine Liebesgeschichte erlebt.

Destruction AllStars (PS5 – war schon im Februar spielbar)

Was ist Destruction AllStars? Bei Destruction AllStars handelt es sich im Prinzip um eine Art Kampfspiel mit Autos und Fokus auf den Multiplayer. Der Titel ist übrigens noch nicht erschienen und feiert erst mit der Veröffentlichung auf PS Plus seinen Release.

Das Spiel dreht sich dabei um 16 Charaktere, die namensgebenden Destruction AllStars, sowie ihre heißen Schlitten. Die Stars treten in einer Art spektakulär aufgezogenem Sport-Event in einer Arena gegeneinander an. Dort nutzen sie ihre fahrbaren Untersätze sowie Fähigkeiten, Taktik und Timing dazu, ihre Kontrahenten zu zerstören. Dabei gilt es nicht nur die Gegner, sondern auch die Parkour-Einlagen der Arena zu meistern.

Das Besondere dabei: Werdet ihr aus eurem Fahrzeug “befördert” oder wird es zerstört, dann könnt ihr den Wettkampf auch zu Fuß fortsetzen und euch sogar ein neues Auto zu schnappen – vorausgesetzt, ihr überlebt bis dahin.

Ihr solltet euch Destruction AllStars anschauen, wenn ihr auf rasante und brachiale Action im Stile von Destruction Derby oder Carmageddon steht, aber auch Wettkampf-Atmosphäre à la Rocket League bei Arcade-Racern genießt. Gerade, wenn ihr euch dabei auch noch gerne mit anderen messt, könntet ihr euren Spaß mit Destruction AllStars haben.

So kommt ihr an die PS-Plus-Spiele

Das braucht ihr: Im Prinzip ist’s nur eine Sache – ein aktives PS-Plus-Abo.

Für circa 60 € im Jahr (variiert je nach Laufzeit des Abos) erhaltet ihr dann monatlich normalerweise 2 PS-Plus-Spiele und mittlerweile auch extra PS5-Titel. Das Ganze gibt’s als digitalen Download im PS Store und ohne zusätzliche Kosten. Zudem genießt ihr als Mitglied bei PlayStation Plus noch einige zusätzliche Vorteile.

Auch interessant:

Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht: Neben den monatlichen Gratis-Games erhalten Abonnenten noch folgendes:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Games

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Was haltet ihr vom neuen März-Lineup bei PlayStation Plus? Soweit zufrieden? Ist irgendein Titel dabei, auf den ihr euch ganz besonders freut? Oder könnt ihr diesmal mit keinem der Gratis-Spiele etwas anfangen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.