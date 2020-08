Mit Remnant: From the Ashes (PC, PS4, Xbox One) könnt ihr schon bald einen der besten Online-Shooter des Jahres 2019 gratis über den Epic Games Store holen.

Was ist das für ein Spiel? Remnant: From the Ashes versetzt euch in die Endzeit. Die Saat hat die Erde überrannt und die letzten überlebenden Menschen führen aus Verstecken heraus einen unerbittlichen Kampf ums Überleben.

Im Überraschungshit des Sommers 2019 reist ihr alleine oder mit bis zu zwei Mitspielern durch verschiedene Welten, um die Saat zu vernichten. Dabei erwarten euch nicht nur Kämpfe gegen Horden an Monstern, sondern auch gegen riesige Bossgegner. Es ist dabei wichtig, immer die Schwachstellen der Feinde zu finden, um sie besiegen zu können.

Remnant: From the Ashes bietet euch jede Menge Koop-Spaß.

Spielt den Überraschungshit von 2019 kostenlos

Was wurde nun angekündigt? Remnant: From the Ashes steht euch vom 13. bis zum 20. August kostenlos über den Epic Games Store zur Verfügung. Besitzt ihr einen Account, dann könnt ihr euch das Spiel in der genannten Zeit einfach herunterladen und nach Lust und Laune mit euren Freunden spielen.

Was ist das Besondere an der Aktion? Am 20. August startet die neue Erweiterung des Koop-Shooters, „Subject 2923“. Diese soll die Story von Remnant abschließen. Die Saat ist durch eure bisherigen Taten geschwächt und ihr versucht nun, sie ein für alle Mal zu vernichten. Mehr über „Subject 2923“ verrät euch MeinMMO-Autor Jürgen Horn in seiner Vorschau.

Ihr könnt also kostenlos in Remnant einsteigen und dann mit dem direkt am Ende der Gratis-Aktion erscheinenden DLC die komplette Story erleben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Subject 2923 schließt die Story von Remnant: From the Ashes ab.

Wie steht es derzeit um das Spiel? Der Koop-Shooter startete im August 2019 extrem stark. Laut Steamcharts spielten zu jener Zeit 48.194 Spieler gleichzeitig. Die Spielerzahlen haben sich seitdem zwar reduziert, stiegen mit dem Release des großen DLCs „Swamps of Corsus“ im April wieder an.

Die Gesamt-Bewertungen auf Steam liegen bei 84% und „Sehr Positiv“. Hier einige Stimmen zum Spiel:

PKCarnage schreibt auf Steam: „Großartiges Spiel, verdammt gute Koop-Spielerfahrung. Das Gunplay ist solide und die Modifikations-Fähigkeiten von den Bossgegnern machen dieses Spiel zu einem Hammer.“

Tuvao meint: „Nach 65 Stunden habe ich das Spiel endlich im Schwierigkeitsgrad „Apocalypse“ beendet. Ich muss sagen, Remnant: From the Ashes ist ein hervorragendes Spiel.“

S̸hu̴r̷aB̷̛l̵a̶c̷k̶ sieht das Spiel etwas kritischer: „Remnant ist größtenteils schön gestaltet und spielt sich sehr Suchtfaktor-lastig zum Start. Dadurch, dass es eine Rotation an Bossfights gibt, lohnt es sich auch, das Spiel schnell mehrmals zu wiederholen und zu sehen, gegen wen man dieses Mal antreten muss. Aber damit kommen wir auch zu dem größten Problem, wieso die Bewertung negativ ausfällt. Die Story lässt sich ohne weiteres innerhalb eines Tages durchspielen und nach spätestens zwei Tagen ist dann alles weg, was man sehen und haben will.“

Werdet ihr euch Remnant: From the Ashes im Epic Games Store holen? Oder besitzt ihr das Spiel bereits?

Es gibt noch einige weitere Online-Shooter, die wir euch für 2020 empfehlen können. Welche das sind, lest ihr in der MeinMMO-Liste „Die 11 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC“ nach.