Hearthstone mit Battle Pass? Neues Belohnungs-System kommt

Hearthstone bald mit Battle Pass und neuen Belohnungen? Eine Umfrage macht Hoffnung und Sorge. Die Entwickler haben ihre Pläne genauer erklärt.

In Hearthstone genießen die Spieler gerade die 135 neuen Karten aus der frischen Erweiterung Akademie Scholomance. Doch offenbar haben die Entwickler große Pläne, Belohnungen für die Spieler zu verbessern. Sogar ein Battle Pass war nun im Gespräch. Doch was hat es damit auf sich? Muss man bald mehr Geld bezahlen? Oder wird für die Spieler alles einfacher?

Umfrage schürt Battle-Pass-Gerüchte: An den aktuellen Gerüchten bezüglich eines Battle-Pass ist eine Umfrage schuld. Einige Spieler wurden von Blizzard zu einer Umfrage eingeladen und dort wurde auch ein Battle-Pass-System vorgestellt. Hier hätte es, wie bei solchen Systemen üblich, einen kostenlosen Pfad und einen zahlungspflichtigen Pfad gegeben. Beide hätten jede Menge Kartenpackungen, freischaltbare Helden, Gold und zusätzliche kosmetische Belohnungen bedeutet.

Die Umfrage führte zu vielen Reaktionen und Diskussionen im Subreddit von Hearthstone.

Mehr Freiheit beim Erspielen der Belohnungen

So soll es wirklich werden: Während eines „Ask Me Anything“ (AMA) hat sich das Hearthstone-Team den Fragen zu diesen Gerüchten gestellt. Dort wird der Begriff „Battle Pass“ zwar nicht benutzt, aber doch ein paar ganz ähnliche Mechaniken beschrieben.

Der Game Director Ben Lee erklärte dort:

Wir erschaffen eine große Überarbeitung unseres Belohnungs- und Fortschrittsystems. (…) Eines unserer Ziele in dem neuen System ist, euch Hearthstone so spielen zu lassen, dass ihr nicht mehr gezwungen seid, im Standard- oder Wild-Modus zu spielen, um die ganzen ökonomischen Vorteile erspielen zu können.

Das dürfte wohl bedeuten, dass man sich künftig auch Gold über die anderen Spielmodi verdienen kann, wie etwa dem Battleground-Modus oder etwaigen anderen Modi.

Wir planen außerdem, die aktuellen Belohnungen von Hearthstone neu zu verpacken (nicht zu reduzieren) und diese Informationen in einer einfach zu verstehenden Weise zu präsentieren. Wir wollen, dass ihr seht, welche Belohnungen ihr bereits bekommen habt, wie viele ihr euch noch verdienen könnt und welche Schritte ihr unternehmen müsst, um sie zu erhalten.

Gold sollt ihr bald in allen Spielmodi verdienen können – eine gute Sache!

Auch wenn das nicht direkt ein „Season Pass“ ist, dürfte eine solche Übersicht zumindest optisch grob an solche Mechaniken erinnern. Immerhin könnte man dann mehrere „Stufen“ sehen und hätte stets vor Augen, wann die nächste Belohnung freigeschaltet wird.

Doch es sollen auch neue Belohnungen kommen:

Zusätzlich wollen wir einige interessante, kosmetische Belohnungen hinzufügen, die Spieler sich während des Zyklus einer jeden Erweiterung verdienen können.

Es wird jedoch betont, dass in Umfragen vorgestellte Systeme nur selten dem entsprechen, was dann ins Live-Spiel kommt. Häufig hole man nur Meinungen ein und ziehe daraus dann Rückschlüsse darauf, was das Beste für das Spiel sei.

Braucht dann alles mehr Zeit? Nein. Lee erwähnt ebenfalls, dass es keine Pläne gibt, die im Spiel verbrachte Zeit zu erhöhen, um die gleichen Belohnungen zu erhalten. Der Zeitaufwand soll ungefähr identisch sein.

Wir wollen, dass unsere Spieler sich gut fühlen, wenn sie in diesem neuen System für Fortschritt und Belohnung teilnehmen, ohne dass sie sich fühlen, als würden sie etwas verpassen, wenn sie nicht die Zeit dafür haben oder Abstriche in ihrem Leben machen müssten, um die Belohnungen zu erhalten.

Wie genau dieses neue System aussehen würde, bleibt abzuwarten. Es soll allerdings im Herbst, zur Präsentation der letzten Erweiterung 2020, genauer vorgestellt werden.

Würdet ihr euch für einen Battle Pass in Hearthstone interessieren? Oder würdet ihr dann erst recht nicht mehr spielen? Bis es soweit ist, könnt ihr Spieler ja einfach mit der Onehit-Kombo in Zug 1 besiegen …