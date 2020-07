Hearthstone: Alle 135 neuen Karten aus Akademie Scholomance

Wir zeigen Euch alle 135 neuen Karten, die ihr in der Hearthstone-Erweiterung Akademie Scholomance sammeln könnt. Wie immer ordentlich sortiert.

In Hearthstone steht bald die Veröffentlichung der neuen Erweiterung „Akademie Scholomance“ an. Wie üblich rüttelt solch ein Release mit 135 brandneuen Karten ordentlich an der Meta und dürfte so manch einem Spieler neue Anreize und Deck-Kombinationen ermöglichen.

Damit ihr für den Start perfekt vorbereitet seid und wisst, welche Karten euch ab dem 06. August 2020 begegnen können, haben wir hier sämtliche neuen Karten für euch aufgelistet.

Wie gewohnt sind die Karten nach Klasse, Kartentyp und Mana-Kosten sortiert. Beachtet allerdings, dass es dieses Mal Doppelklassenkarten gibt, die für 2 Klassen verfügbar sind. Für eine bessere Übersicht der verfügbaren Karten werden diese Karten bei beiden Klassen aufgelistet.

Alle neuen Karten des Druiden aus „Akademie Scholomance“

Auf der nächsten Seite findet ihr die Karten des Jägers.