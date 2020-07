Die nächste Hearthstone-Erweiterung macht alle 10 Klassen zu Magiern

Das nächste Hearthstone-Addon wurde angekündigt. MeinMMO verrät, was euch in der Akademie Scholomance erwartet und warum es einfach „magisch“ wird.

Hearthstone erholt sich noch immer ein wenig von der holprigen Einführung der Dämonenjäger, ist inzwischen aber auf einem soliden Stand angekommen. Vor wenigen Minuten haben die Entwickler allerdings eine neue Erweiterung angekündigt und verraten, was als Nächstes in Hearthstone passiert. Es geht in die Akademie Scholomance, also an die Ausbildung von Magiern – allerdings trifft das alle Klassen!

Was ist die Scholomance? In World of Warcraft ist die Scholomance ein düsterer Ort, der von der untoten Geißel kontrolliert wird. Hier wurden Nekromanten ausgebildet und der Kult der Verdammten hatte hier einen großen Stützpunkt. Hearthstone nähert sich diesem Ort jedoch auf andere Weise und fragt sich: Wie sähe die Scholomance in ihren „besten Tagen“ aus? Wie wäre es, wenn die Scholomance eine Akademie für Magieschüler aller Klassen wäre, die ihr Wissen vertiefen wollen? Genau um dieses Szenario herum wurde die Erweiterung gestrickt.

Was sind die Neuerungen in Akademie Scholomance?

Grundsätzlich hat die Akademie Scholomance wieder 135 neue Karten im Gepäck und zwei größere Neuerungen. Zum einen ist es das neue Stichwort Zauberschub und dann sind es „Dual-Karten“.

Was ist Zauberschub? Zauberschub ist ein neues Schlagwort, das auf einigen Karten zu finden ist. Beim direkten Ausspielen der Karte geschieht noch nichts. Wenn der Besitzer der Karte jedoch seinen nächsten Zauber ausspielt, dann setzt der beschriebene Effekt ein – jedoch nur einmalig. Entsprechend sind die Zauberschub-Effekte ein bisschen mächtiger, weil sie nur ein einziges Mal verwendet werden können.

Was sind Dual-Karten? Dual-Karten sind im Grunde Klassen-Karten, die allerdings jeweils für zwei Klassen zur Verfügung stehen. Ihr erkennt sie an ihrem markanten Hintergrund – der ist nämlich zweigeteilt, in die Farben der entsprechenden Klassen. So gibt es etwa eine Karte, die von Magiern und Schamanen verwendet werden kann oder eine andere, die Druiden und Jäger verbindet.

Die ersten 14 Karten aus Akademie Scholomance

Mit der Ankündigung wurden auch die ersten Karten der Erweiterung Akademie Scholomance vorgestellt. Hier könnt ihr einen Blick auf die 14 Karten werfen.

Darunter sind auch diese beiden legendären Karten, Blutrippe und Shan’do Wildklaue. Während Blutrippe lediglich für Krieger ist und wohl ein beliebtes Ziel für Stille-Effekte wird, ist Shan’do für Druiden und Jäger. Sie kann per Kampfschrei auswählen, ob sie alle Wildtiere im Deck mit +1/+1 stärken will oder selbst zu einer Kopie eines befreundeten Wildtiers wird. Das erschafft viele neue, coole Kombinationsmöglichkeiten.

Wann erscheint Akademie Scholomance? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Die Erweiterung wird im Laufe der nächsten Wochen genauer vorgestellt und letztlich alle 135 neuen Karten enthüllt. Die Highlights werden wir euch zeitnah immer auf MeinMMO präsentieren.

Informationen zum neuen Single-Player-Abenteuer kommen auch erst später, vermutlich nach dem Release.

Freut ihr euch auf das neue Setting? Oder hat die Akademie Scholomance zu wenig Aufregendes?