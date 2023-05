Diablo 4 kostet 70 € – Lohnt sich das Spiel für mich? Der kurze Check

Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

Die Entwickler haben früher versprochen, dass es kein „Pay2Win“ geben wird , aber nach dem Debakel mit Diablo Immortal hat Blizzard hier viel Vertrauen verspielt. Denn dort hieß es auch, man könne keine Ausrüstung kaufen – und am Ende gab’s dann dort doch Edelsteine, die wichtigsten Items in Immortal.

Wie viel Spielzeit steckt in Diablo 4? Generell soll Diablo 4 über 180 Stunden an Spielzeit bieten, bis ihr einen Charakter auf „max“ habt . Dabei wird die Kampagne einen Teil der Zeit einnehmen, aber vermutlich einen eher kleinen.

Am 6. Juni erscheint Diablo 4, der neuste Teil der beliebten Reihe. Bereits die ersten Tests kamen bei Fans enorm gut an, wobei es nach wie vor Diskussionen um Dinge wie Schwierigkeit und Loot gibt.

Diablo 4 lockt viele alte Fans und neue Interessenten an, die sich das Hack’n’Slay ansehen wollen. Allerdings herrscht an einigen Stellen noch Skepsis, ob man sich das Spiel wirklich kaufen will. MeinMMO hilft bei der Entscheidung.

