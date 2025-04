Fans fürchten, die Berserk-Kooperation von Diablo 4 bringt nur teure Skins, kommt jetzt mit viel mehr

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Die Berserk-Aktion ist die erste große Zusammenarbeit von Diablo 4 mit einer externen IP. Zuvor gab es Crossover mit eigenen Franchises wie World of Warcraft. Laut Roadmap sollen in Zukunft weitere Kooperationen folgen. Welche IP im Winter 2025 drankommt, bleibt aber noch ein Geheimnis. Einen Ausblick auf den geplanten Content findet ihr hier: Diablo 4 Roadmap für 2025: Alle neuen Inhalte auf einen Blick

In einem Blogpost verrät Blizzard jetzt mehr zu der ersten Kollaboration mit einer Blizzard-fremden IP. Zwar wird es kostenpflichtige Skins geben, aber ihr könnt euch auch Cosmetics erspielen, indem ihr Monster schnetzelt. Das ganze geht am 6. Mai 2025 los – also genau eine Woche nach dem Start von Season 8 .

Was war die Befürchtung? Die Ankündigung zur Kooperation mit dem düsteren Kult-Manga Berserk , der unter anderem Dark Souls inspiriert hat, löste bei Fans Skepsis aus. Wenn das Event nur dazu diene, teure Skins zu verkaufen, könne man auch darauf verzichten, meinten viele. Cosmetics in Diablo 4 haben teilweise absurde Preise und wenn das hier ähnlich ist, wollen viele lieber auf die Skins verzichten.

