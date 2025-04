Diablo 4 arbeitet mit dem besten Manga aller Zeiten zusammen, sorgt für Skepsis unter Fans

Blizzard hat angekündigt, mehr Kollaborationen für Diablo 4 zu bringen und will dafür bekannte Franchises gewinnen. Direkt die erste Zusammenarbeit kommt mit einem Knall: Berserk. Der Manga ist enorm beliebt und gilt als Kult. Trotzdem sind Fans nicht ganz sicher, ob sie das wirklich wollen.

Was ist das für ein Manga?

Berserk erzählt die Geschichte des Schwertkämpfers Guts, der auf der Suche nach Rache in einem ewigen Kampf gegen dämonische Wesen landet. Verrat ist ein großes Thema in der Story.

Der Manga gilt als der beste Manga aller Zeiten (via MyAnimeList) und hat mit seinem Stil schon als Vorbild für Spiele wie Dark Souls gedient (via Reddit). Der Tonus ist düster und dunkel.

Der ursprüngliche Schöpfer von Berserk ist verstorben, ehe er sein Werk vollenden konnte. Dennoch hat es schon früher Kollaborationen zwischen Berserk und Videospielen gegeben. Jetzt ist Diablo an der Reihe.

Was steckt in der Kollaboration? In der Roadmap für Diablo 4 hat Blizzard bereits angeteastert, dass man „neue IP-Kollaborationen“ anstrebe. IP steht dabei für „Intellectual Property“, also geistiges Eigentum oder schlicht Franchises.

Nachdem es vorher bereits Kreuzungen zwischen World of Warcraft und Diablo gegeben hat, ist Berserk nun die erste Kollaboration mit einer Blizzard-fremden IP. Die Zusammenarbeit gilt laut Community Manager Adam Fletcher sowohl für Diablo Immortal als auch Diablo 4 (via X.com).

Was genau die Kollaboration bringt, ist noch nicht bekannt, allerdings sind neue Skins für den Shop äußerst wahrscheinlich. Rüstungs- und Reittier-Skins sowie Trophäen waren schon bei der WoW-Kollaboration der Fokus. In Diablo 4 gab es etwa recht teure Skins von Arthas, Illidan und Co., Diablo Immortal bekam das Schwert Frostgram als Waffe spendiert.

„Ich werde so tun, als existiere das nicht“

Auf Reddit sprechen die Nutzer bereits über die anstehende Kollaboration und zeigen sich zu einem großen Teil skeptisch. Wenn das Event nur dazu diene, teure Skins zu verkaufen, könne man auch darauf verzichten.

Cosmetics in Diablo 4 haben teilweise absurde Preise, die etliche Spieler vom Kauf abhalten. Wenn die Berserk-Skins ähnlich teuer werden, wollen viele Nutzer lieber nicht zum Geldbeutel greifen.

Andere lieben Berserk, wissen aber nicht so recht, was sie von der Zusammenarbeit halten sollen. Insbesondere die Möglichkeit damals, als Lilith in Call of Duty zu spielen, lässt Fans vorsichtig werden mit übergreifenden Events.

Allerdings sind nicht alle Fans negativ eingestellt. Ein paar hoffen etwa, dass es für die Kollaboration überarbeitete Höllenfluten im Berserk-Stil geben wird, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eher gering sein dürfte.

Die Reaktion auf die Berserk-Kollaboration spiegelt zudem nur einen kleinen Teil der Community wider und dürfte vor allem Fans des Mangas betreffen. Ein guter Teil der Diablo-Spieler hat mit Cosmetics kein Problem, selbst wenn diese teurer sind: Blizzard verkauft Pets für 25 Euro in Diablo 4 und Spieler sind ziemlich einverstanden damit