Der Chef spricht über die neue Klasse in Diablo 4, klingt ein bisschen nach dem, was alle wollen

Im Interview sprechen Gibson und Rhykker über weitere Themen aus der Roadmap, darunter Leaderboards, Änderungen an der Saison-Reise und Kollaborationen. Zu den kommenden Zusammenarbeiten mit anderen IPs hat sich Gibson nicht konkret geäußert, nach dem Crossover mit World of Warcraft wolle man sich aber nun breiter orientieren.

Gibson erklärt, dass Diablo 4 nun zum ersten Mal an einem Punkt sei, wo die Entwickler nicht mehr nur reagieren müssen, sondern proaktiv neue Inhalte planen können. Man wolle Feedback aber trotzdem weiter berücksichtigen und in die kommenden Inhalte einarbeiten.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Spieler diskutieren, ob man in Diablo 4 zu schnell OP ist, blicken neidisch auf Path of Exile 2

„Dad-Casual“ erreicht in Diablo 4 das, was nur 0,1 % der Spieler auf PS5 je geschafft haben, löst Diskussion um Casuals aus

Es wäre wohl kein Diablo-Interview ohne eine Frage zum Paladin. […] Wir haben noch nichts enthüllt, aber ich freue mich sehr auf die neue Klasse für die kommende Erweiterung. Ich denke, wir werden die Leute mit dem überraschen, was wir zu bieten haben. Schnallt euch an, redet weiter über den Paladin und hoffentlich werden am Tag, an dem wir releasen, alle glücklich sein.

Das sagt Gibson zur neuen Klasse: Konkret nennt die Roadmap keine neue Klasse, aber ein Stück verbrannten Stoffes sieht zumindest so aus, als stünde genau das dort. Rhykker fragt also nach der neuen Klasse und danach, wie sehr der Paladin auf einer Skala von 1 bis Paladin paladinen wird. Gibsons Antwort:

Ganz am Ende wird jedoch die neue Erweiterung angeteasert, die 2026 erscheinen soll . Im Zuge dessen hat der Diablo-Experte und YouTuber Rhykker ein Interview mit Brent Gibson geführt, dem Game Director von Diablo 4 (via YouTube ).

Bereits seit Release von Diablo 4 wünschen sich insbesondere Veteranen eine ganz bestimmte Klasse im Spiel: den Paladin. In einem Interview spricht Game Director Brent Gibson über die nächste Erweiterung und die nächste Klasse. Ein klein wenig Paladin könnte in der Andeutung drin sein.

