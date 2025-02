Der Diablo-Chef spricht über die nächste Erweiterung von Diablo 4, kommt erst 2026, aber aus gutem Grund

Der ursprüngliche Plan für Diablo 4 hat vorgesehen, jedes Jahr eine neue Erweiterung zu bringen. Bereits mit der zweiten Expansion muss dieser Plan jedoch schon verschoben werden. Der Diablo-Chef Rod Fergusson erklärt auf dem DICE Summit in Las Vegas den Grund.

Was ist mit der neuen Erweiterung?

Blizzard hat ursprünglich eine Erweiterung für Diablo 4 pro Jahr geplant.

Diese Aussage hat Rod Fergusson bereits 2024 mit dem Release der ersten Erweiterung Vessel of Hatred zurückgenommen. Er sagte: „Das habe ich, denke ich, nie offiziell so gesagt.“ (via Dexerto).

Jetzt erklärt Fergusson: Die nächste Erweiterung komme erst 2026. Diese Info teilte der Journalist Jason Schreier auf bluesky. Dafür können sich Spieler auf eine Roadmap freuen, die kommende Inhalte für 2025 vorstellt.

Warum kommt die Erweiterung später? Rod Fergusson sprach auf dem DICE Summit in Las Vegas über die Zukunft von Diablo 4. Dort hieß es: Die nächste Erweiterung komme deswegen erst 2026, weil das Team mehr Ressourcen in die Verbesserung der Qualität gesteckt habe (via IGN).

Das Team arbeite zwar ein bis zwei Seasons im Voraus, aber weil man auf das Feedback von Spielern eingehe, müsse man Ressourcen von der Entwicklung neuer Inhalte abziehen.

Bereits Vessel of Hatred sei zu spät gekommen, mit 18 statt 12 Monaten nach Release. Durch diesen Verzug sei nun auch die gesamte nachfolgende Entwicklung verzögert. Dennoch scheint sich das Vorgehen gelohnt zu haben.

Nach anfänglicher Kritik an Diablo 4, vor allem an fehlenden Features und mangelndem Endgame, hat sich der Tonus in der Community stark ins Positive geändert. Einer der größten Punkte für Lob, als auch der, der sicherlich mit am meisten Entwicklungszeit gefressen hat: Der völlig überarbeitete und verbesserte Loot.

Die aktuelle Season 7 hat als neues Feature die Rüstkammer gebracht, in der ihr Builds speichern könnt – ein oft gewünschtes Feature. Hier der Trailer zur Season:

Fergusson verspricht Roadmap wohl noch innerhalb der nächsten 2 Monate

Der Diablo-Chef erklärt weiter, dass man sich für die Zukunft an den Teams von Diablo Immortal und World of Warcraft orientieren wolle, was Kommunikation angehe. Dazu gehöre, dass eine Roadmap kommt.

Diese wolle man noch vor Season 8 veröffentlichen. Kommt es nicht zu Verzögerungen, sollte Season 8 etwa Mitte April starten.

Die aktuelle Season 7, die Saison der Hexenmacht, läuft seit dem 21. Januar und hat die namensgebenden Hexenmächte mitgebracht, eine kleine Hommage an den Hexendoktor aus Diablo 3.

Was genau Season 8 oder die nächste Erweiterung bereithalten werden, wissen wir noch nicht. Allerdings rechnen wir fest mit einer neuen Klasse zum nächsten DLC. Möglich wäre der Kreuzritter, der sowohl vom Spielstil als auch von der Story her Sinn ergeben würde – oder eine ganz andere Klasse. Es gibt aber ein paar Hinweise: Ich habe Vessel of Hatred durchgespielt und bin sicher, dass ich jetzt eines von Blizzards großen Geheimnissen kenne