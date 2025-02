Adam Jackson hat vor wenigen Tagen Blizzard verlassen. Zuletzt hat er an Diablo 4 gearbeitet und war in der Community äußerst beliebt. Jetzt verrät der Entwickler, wie es für ihn weitergeht.

Wer ist der Entwickler?

Adam Jackson hat 16 Jahre lang bei Blizzard gearbeitet, erst als Game Master und Support, dann als Game Designer für Heroes of the Storm und schließlich als Lead Class Designer für Diablo 4.

In der Community von Diablo 4 galt Jackson als einer der Devs, die viel Ahnung vom Spiel haben und Fehler auch direkt ansprechen. Viele schätzten seine Fachkompetenz. Von ihm stammt die Aussage: „Man muss das Spiel spielen, um die Probleme zu verstehen.“

Wenn Jackson in den Campfire Chats aufgetaucht ist, war das für viele meist ein gutes Zeichen. Entsprechend betroffen haben sich viele Fans gezeigt, als Adam Jackson angekündigt hat, Blizzard zu verlassen.

Das macht Adam Jackson jetzt: In einem Post auf X erklärt Jackson, was er nun nach seinem Weggang von Blizzard macht. Nur wenige Tage nach seinem Abgang hat er bereits eine Stelle bei Riot, den Machern von League of Legends.

Hier arbeitet er nun als Senior Manager an einem „unangekündigten Titel.“ Um welches Spiel genau es sich handelt, könne er noch nicht sagen, aber er freue sich auf den Tag, an dem alle es ausprobieren können.

Ein Senior Manager kümmert sich im Regelfall darum, dass sein Produkt den Standards des Unternehmens entspricht und treibt die Entwicklung voran. Außerdem muss er verstehen, was Spieler wollen und diese Wünsche so an seine Teams vermitteln, dass sie ordentlich ins Spiel integriert werden können.

Riot baut seine Welten gerade ordentlich auf:

Woran arbeitet Riot eigentlich gerade?

Jacksons Projekt bei Riot ist noch nicht angekündigt, weswegen wir noch nicht sagen können, woran genau er arbeitet. Riot selbst ist vor allem bekannt für League of Legends und dessen Spin-Offs Teamfight Tactics und Legends of Runeterra.

Mit Valorant hat Riot im Moment einen Shooter und Konkurrenten für Counter-Strike am Laufen, der stetig weiterentwickelt wird. Obendrein hat das Unternehmen mit Arcane einen enormen Erfolg in der Serien- und Film-Landschaft und hilft kleineren Studios dabei, Spiele für sie zu entwickeln – etwa Ruined King, ein taktisches Rollenspiel, das äußerst gut ankam.

Das größte neue Projekt ist allerdings das „LoL-MMO“, ein MMORPG, an dem Riot schon seit Jahren arbeitet, aber zu dem es nur spärliche Informationen gibt. Ein Release vor 2027 ist unwahrscheinlich.

Außerdem arbeitet Riot im Moment an einem Prügelspiel, das stark nach Street Fighter oder Tekken aussieht, aber in einem 2v2-Modus und mit Champions aus LoL gespielt wird. 2XKO ist schon seit einer Weile in Entwicklung: Das neue Spiel von Riot Games hat einen komischen Namen, den viele blöd finden – Doch der hat einen guten Grund