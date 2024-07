Riot Games wollte ein Spiel im Stil von Super Smash Bros, entwickeln, stellte es dann wegen eines Konkurrenten ein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was wurde aus den Mitarbeitern? Etwa die Hälfte der 70-80 Entwickler wurde bereits auf andere Projekte verteilt. Einige suchen noch nach neuen Positionen via des internen Job Boards. 10 Personen haben leider gar kein Angebot bekommen und mussten das Studio verlassen.

Statt Mario, Peach und Bowser hätten wir uns in Pool Party mit Teemo, Ahri und Viego auf die Mütze gehauen. Riot Games sah eine Chance darin, die eSport-Szene in diesem Bereich zu stärken. Doch wie Joe Hixson, der Senior Comms Director des Unternehmens verriet, gäbe es mehrere Projekte pro Jahr, über deren Existenz nachgedacht werden würde.

Was für ein Spiel sollte das werden? Der Titel wurde unter dem Codenamen Pool Party entwickelt (via ReaderGrev ). Bis zum Mai 2024 sollen etwa 70-80 Mitarbeiter an dem Spiel gearbeitet haben. Es hätte ein Plattform-Kampfspiel werden sollen, wie wir es aus Super Smash Bros. kennen:

Die Macher von League of Legends haben hinter verschlossenen Türen an einem Konkurrenten für Super Smash Bros. gearbeitet. Der Brawler aus dem Hause Nintendo erfreut sich unter Fans großer Beliebtheit. Doch ein anderes Kampfspiel hatte sorgte, dass Riot Games die Entwicklung einstellte.

