Diablo 4 verliert einen seiner ehrlichsten Entwickler – Fans befürchten einen Wechsel zur Konkurrenz

So oder so wird sich das Geheimnis bald lüften, doch bis dahin können Fans erstmal Season 7 in Diablo 4 genießen. Braucht ihr noch einen starken Build? Dann haben wir genau die richtige Übersicht für euch: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame

Was sagen die Fans zu seinem Ausstieg? Sie sind vor allem traurig darüber, dass Adam nun das Boot verlässt und weiterzieht. Er hat die Entwicklung von Diablo 4 positiv vorangetrieben und sein Verlust wird nicht auf die leichte Schulter genommen. Neben stärkenden Worten rätseln Fans, wo das angedeutete, nächste Abenteuer stattfinden wird. Viele glauben, es geht zur Konkurrenz. Folgendes lässt sich unter seinem Post via x.com vernehmen:

Adam war vor allem für die Klassen zuständig, die ihr in Diablo 4 spielen könnt, denn diese hatten zu Beginn auch ihre Probleme und waren oft viel zu schwach. Doch auch an Inhalten für Seasons und Erweiterungen konnte Adam arbeiten und seinen Input miteinfließen lassen.

Diablo 4 hatte zum Release keinen guten Start, doch die Entwickler werkelten so lange herum, bis das Hack & Slay nun so ist, wie Spieler es heute kennen. Einer der Hauptverantwortlichen soll jetzt aber das Team verlassen und verabschiedet sich nach 15 Jahren Blizzard.

