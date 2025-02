Der Vater von Diablo sagt: Moderne Action-RPGs wie Diablo 4 und Path of Exile 2 fühlen sich belanglos an

Der Schöpfer der beliebten Diablo-Reihe ist kein Fan moderner Action-RPGs wie Diablo 4 und Path of Exile 2. Warum er vieles von dem, was es derzeit so im Genre gibt, belanglos findet, erklärt er in einem Podcast.

Wer ist hier gemeint? Die Rede ist von David Brevik, Mitgründer von Blizzard North und Schöpfer der Diablo-Reihe. Im Jahr 2005 verließ er jedoch das Unternehmen, sein letztes Diablo war Teil 2. Heute arbeitet er beim Indie-Publisher Skystone Games.

Action-RPGs setzen immer mehr auf Tempo, verweilen weniger

Im VideoGamer-Podcast teilt Brevik seine Meinung zu heutigen Action-Rollenspielen: Er wünscht sich wieder etwas mehr Entschleunigung in einem Genre, das euch heutzutage meist Horden von Gegnern um die Ohren haut und alle paar Minuten aufleveln lässt.

Zwar tummelten sich schon in den ersten beiden Diablo-Spielen viele Gegner (zumindest für damalige Verhältnisse), allerdings hätten neue Spiele laut Brevik die falsche Lehre daraus gezogen und immer noch einen draufgesetzt, was die Zahl der Gegner anbelangt.

Ich denke, dass RPGs im Allgemeinen begonnen haben, in diese Richtung zu lehnen: Schwaden von Feinden überall extrem schnell zu töten. Dein Build tötet alle möglichen Dinge, damit du mehr Drops bekommst, du kannst aufsteigen, […] und der Bildschirm ist übersät mit Dingen, die dir egal sind.

Hinzu kommt, dass Spieler oft sehr schnell im Level aufsteigen. Als Beispiel nennt er Diablo 3, in dem es nur ein paar Stunden dauert, um auf Level 70 zu kommen. So kommt man zwar schnell ans Ziel, die Reise an sich fühlt sich dadurch aber auch belangloser und die Erfahrung „billiger“ an.

Brevik bevorzugt das gemächliche Tempo und die Menge an Gegnern eines Diablo 2 gegenüber den Machtfantasien vieler neuer Spiele, die er persönlich eher albern findet.

Ob das höhere Spieltempo und der schnelle Fortschritt moderner Action-RPGs den Spielspaß zerstören oder nicht, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Vielen Spielern macht es Spaß, Gegnerhorden in Windeseile wegpustet. Und es will auch nicht jeder stundenlang aufs nächste Level-up warten müssen. Spielt ihr derzeit einen Geistgeborenen in Diablo 4, bekommt ihr hier den besten Build zum Leveln.