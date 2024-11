Diablo 4 Geistgeborener Level Build – So levelt ihr schnell und einfach

Damit ihr in Diablo 4 mit eurem Geistgeborenen schnell in das Endgame kommt, zeigen wir euch einen Level Build, mit dem ihr euren Helden schnell und einfach leveln könnt.

Was kann die Klasse? Der Geistgeborene kam mit der Erweiterung Vessel of Hatred in Diablo 4 und hat sich zu Release als stärkste Klasse herauskristallisiert. Die Geistgeborenen sind ultimative Raubtiere aus den Dschungeln von Nahantu. Dazu haben sie eine Verbindung zu den „Geisterwächtern“ und können sie rufen, um ihre Skills zu nutzen.

Damit ihr euren Geistgeborenen schnell und einfach leveln könnt, zeigen wir euch nachfolgend einen effektiven Level-Build, mit dem ihr euren Helden auch solo hochpushen könnt.

Einen möglichen Build des Geistgeborenen seht ihr hier:

Level Build für den Geistgeborenen: Skills und Runen

Die besten Skills zum Leveln: Wir haben uns für einen Stachelsalven-Build zum Leveln entschieden, den ihr später zu einem Endgame-Build für die Qual-Stufen in Diablo 4 umbauen könnt. Für den Leveling-Build bis Stufe 60 braucht ihr die folgenden Skills:

Basisfertigkeiten :

: Verbesserter Felsspalter 1/5

Kernfertigkeiten :

: Vorteilhafte Stachelsalve 5/5

Energisch 3/3

Geschwindigkeit 3/3

Fokusfertigkeiten :

: Auffüllendes Segeln 1/5

Auffüllender Verwüster 5/5

Brennpunkt 1/3

Spitzenräuber 3/3

Verminderung 3/3

Defensive Fertigkeiten:

Beständigkeit 1/3

Angetrieben 1/3

Geduldiger Schutz 1/3

Aussichtsreich 3/3

Potenzfertigkeiten:

Invasive Rasende Klaue 1/5

Abgehärtet 2/3

Brillanz 3/3

Beschleunigung 3/3

Kraftvoll 3/3

Ultimative Fertigkeiten:

Erhabener Sucher

Entschluss 3/3

Spirituelle Einstimmung 3/3

Vorherrschaft 3/3

Erhaltung 1/3

Komplexität 1/3

Zentrale passive Fertigkeit:

Wichtige Treffer

Diese Runen eignen sich für den Build: Ihr könnt Runen in euer Gear mit zwei Sockeln einsetzen, etwa in eure Waffe oder den Helm. Am besten eignen sich:

PocQue: Ruft Irdenes Bollwerk des Druiden, das euch eine Barriere verschafft

XolJah: Ersetzt euer nächstes Entrinnen mit dem Teleport des Zauberers, ihr seid unaufhaltsam

Gute Alternativen:

Ohm: Ihr ruft Kriegsschrei des Barbaren an, erhöht euren Schaden

Xal: Ihr erhaltet maximales Leben

Wat: Ihr erhaltet Entsetzliches Altern des Totenbeschwörers, um Gegner zu verlangsamen und ihren Schaden zu verringern

Mot: Ihr erhaltet Dunkler Schleier des Jägers

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Runenwörter in Diablo 4: Liste aller 44 Runen und was sie bewirken von Nicole Wakulczyk

Level Build für den Geistgeborenen: Geister und Söldner

Diese Geister wählt ihr: Die Geister stellen die besondere Klassenmechanik des Spiritborn dar. Ihr erhaltet die Klassenquest mit Level 15. Danach sucht ihr in der „Halle der Geister“ den Geist aus, dem ihr die Treue schwört und erhaltet einen besonderen Bonus für den Charakter als ganzes, aber auch für alle Skills. Für einen zweiten Bonus sucht ihr noch einen weiteren Geist aus.

1. Geist: Adler

2. Geist: Jaguar

Mit dem Adler als ersten Geist erhaltet ihr einen Bonus auf eure Bewegungsgeschwindigkeit. Dazu schleudert ihr Sturmfedern und macht Gegner verwundbar, wenn ihr entrinnt. All eure Skills sind jetzt auch Adler-Skills. Der Jaguar-Geist erhöht eure Wildheit.

Diese Söldner eignen sich für den Build: Die Söldner, die mit Vessel of Hatred ins Spiel kamen, unterstützen euch durch Heilung und Attacken in den Kämpfen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Söldner, die ihr im Verlauf der Kampagne kennenlernt und freischaltet.

Für den Build empfehlen wir Raheir als Söldner und Varyana als Kampfverstärkung:

Raheir :

: Schildsturm: Verursacht Schaden, verspottet Gegner und stählt euch

Raheirs Schutz: Gewährt euch Rüstung

Krater: Verursacht Schaden, zieht Gegner heran und betäubt sie

Ruf des Eisenwolfs: Bufft eure Kern-Skills

Varyana :

: Erdbrecher: Verursacht massiven Schaden und schlägt Gegner wiederholt nieder

Wird ausgelöst, wenn ihr einen Skill im Kampf wirkt

Level Build für den Geistgeborenen: Gameplay

Wie spielt sich der Build? Mit dem Stachelsalven-Leveling-Build setzt ihr auf Adler-Skills und greift primär aus der Ferne an. Mit eurem Kern-Skill, der Stachelsalve, feuert ihr Federn ab, die sich ausbreiten und Gegner durchschlagen. Eure Skills und der Adler-Geist helfen euch dabei, Gegner verwundbar zu machen und eure Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Mit dem „Abprallenden Aspekt“ explodieren die Federn der Stachelsalve am Gegner und kehren wieder zurück, wobei sie ebenfalls Schaden verursachen. „Verwüster“ dient als Schadensquelle und bufft zudem eure Lebenskraft-Regeneration.

Der „Rasende Klaue“-Skill verschafft euch Mobility im frühen Spiel. Ihr schlitzt euch schnell durch Gegner hindurch und verursacht dabei Schaden. Auch das „Segeln“ gehört zu euren Mobility-Skills, denn damit schwingt ihr euch in die Luft, macht Gegner verwundbar und stürzt euch auf sie mit einem Angriff herab.

Der Stachelsalven-Build gehört auch im Endgame von Diablo 4 zu den stärksten Builds. Wie ihr ihn im späteren Verlauf spielt und welche Glyphen und Uniques ihr braucht, erfahrt ihr in unserem Guide.

Der Geistgeborene punktet nicht nur durch den enormen Schaden, den er verursachen kann, sondern vor allem auch durch seine Geschwindigkeit. Und je schneller ihr euch bewegt, desto flotter könnt ihr Gegner erledigen und XP farmen. Was das Leveln betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um XP zu sammeln und die maximale Stufe von 60 zu erreichen. Wir listen euch Tipps und Builds dafür in unserem Guide auf: Diablo 4: Schnell leveln – Leveling Guide bis Level 60