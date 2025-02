Spieler finden, das neue Event in Diablo 4 ist eine große Verbesserung, obwohl sie gar nichts Neues bekommen

Diablo 4 feiert aktuell das „Lunare Erwachen“ – mit XP-Boni, Loot und Cosmetics. Und obwohl das Event nicht viel Neues bringt, kommt es bei den Spielern besser an als die vorherigen.

Was ist das für ein Event? Das „Lunare Erwachen“ in Diablo 4 orientiert sich an klassischen Events zum chinesischen Neujahr. Während des Events könnt ihr euch fette Boni sichern, und in insgesamt 10 Ansehenstufen gibt es Loot und Cosmetics. Auf der letzten Stufe bekommt ihr einen „Prächtigen Funken“ für das Craften von Mythic Uniques.

Auf Reddit haben Spieler bemerkt, dass die Cosmetics gar nicht neu sind – es sind die gleichen wie im letzten Jahr, nur das Pferd hat eine andere Farbe. Trotzdem kommt das Event gut an, besonders wegen der nützlichen Loot-Drops.

„Es lohnt sich schon allein wegen der Runen“

Was sehen die Spieler als Verbesserung? In einem Beitrag auf Reddit erklärt allatumm, dass er viele positive Aspekte des diesjährigen Lunaren Erwachens sieht:

Es gibt jetzt eine „unendliche Belohnungstruhe“ – wenn man die letzte Ansehensstufe erreicht hat, kann man somit weitergrinden und mehr Loot einsacken. Im vergangenen Jahr war man nach der letzten Stufe fertig – und das war teilweise nach einer Stunde bereits der Fall.

Dieses Mal ist das Event mit saisonalen Inhalten verknüpft. So spawnen etwa Lunarschreine in den saisonalen Kopfjagdzonen, sodass man sich den Buff holen, durch das Gebiet fetzen und dabei Aufgaben erledigen kann.

Das Event ist einfach und kurz, sodass jeder Spieler eine Chance auf die Cosmetics hat, wenn er in dem Zeitraum spielt.

Auch in den Kommentaren loben viele Spielerinnen und Spieler das jetzige Lunare Erwachen. Besonders die Truhen mit Runen und Tributen für die Unterstadt von Kurast kommen gut an. Dazu schreibt superlouuuu: „Das hat mir geholfen, ein paar fehlende Runen zu sammeln. Ich mag dieses Event und hoffe, dass sie es in jeder neuen Season so beibehalten.“ Für Jealous_Panic_5306 lohnt sich das Event allein schon wegen der Runen.

DrNCrane74 ist ebenfalls zufrieden mit dem Event und meint: „Wir bekommen gute Sachen und haben Spaß. Wenn man wirklich schöne Cosmetics will, kann man sie ja kaufen.“ Auch s10draven75 lobt das Event und findet, dass es schön einfach ist, dabei eine Menge zu bekommen. „So sollten die meisten Mini-Events sein“, schreibt er.

Nicht nur das Lunare Erwachen musste letztes Jahr Kritik einstecken, sondern auch das Winter-Event im Dezember 2024. Viele Spieler merkten an, dass – außer an einem Buff – kaum zu erkennen war, dass überhaupt ein Event läuft. Die Community fragte sich, ob der angekündigte Content überhaupt ins Spiel gekommen ist.

Was wird dieses Jahr kritisiert? Viele Spielerinnen und Spieler kritisieren, dass es keine neuen Cosmetics gibt. Abgesehen vom Pferd scheinen die Items aus dem letzten Jahr wiederverwendet worden – oder sehr ähnlich gestaltet zu sein. Bloodstarvedhunter schreibt dazu: „Das Event ist okay, aber die kosmetischen Items hätten sie wirklich für diejenigen ändern müssen, die sie schon letztes Jahr bekommen haben.“

In den Bildern seht ihr die Cosmetics von letztem und diesem Jahr im direkten Vergleich:

Die Cosmetics beim Lunaren Erwachen 2024. Die Cosmetics beim Lunaren Erwachen 2025.

Ein weiterer Kritikpunkt, der in den Kommentaren auftaucht, ist der Schrein der Verbindung („Conduit Shrine“). Spieler raten dazu, ihn einfach zu ignorieren, wenn man ihm über den Weg läuft. Der Schrein hat schon öfter negative Kritik bekommen, da er die Spieler eher stört, als dass er wirklich hilft. Mehr dazu erfahrt ihr hier: „Schlimmer als 1 Million angestoßener Zehen“ – Der ehemals beste Buff in Diablo 4 ist jetzt so schlecht, dass Spieler ihn entfernen wollen