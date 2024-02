In Diablo 4 läuft aktuell das „Lunare Erwachen“. Die Community zeigt sich zwiegespalten – die einen sind enttäuscht, die anderen finden das Event gar nicht mal so schlecht. Eine Sache scheint den Spielern aber besonders zu gefallen.

Angelehnt an die typischen „chinesischen Neujahrs-Events“ erhaltet ihr in Diablo 4 während des „Lunaren Erwachen“ Boni und könnt euch einige Belohnungen erspielen, sowie einen „versteckten Spielertitel“.

Auf Reddit diskutieren Spielerinnen und Spieler aktuell über die Dauer des Events, über die Belohnungen und über die Lunaren Schreine. Die Meinungen zu den Event-Inhalten sind zwiegespalten. Aber was die Lunaren Schreine – insbesondere einen speziellen – betrifft, gibt es Spieler, die sagen: Das kann so bleiben.

Hier seht ihr einen Trailer zu den Inhalten des „Lunaren Erwachens“:

Mehr Gold und eine Chance auf Schatzgoblins

Was wollen die Spieler behalten? Auf Reddit schreibt der Nutzer „BackgroundPrompt3111“ am 7. Februar, dass die Änderung an den „Schreinen der Gier“ permanent sein sollte, damit sie nicht mehr „völlig nutzlos“ seien.

Die Schreine der Gier sorgen in Diablo 4 dafür, dass Monster mehr Gold droppen, wenn man sie tötet. Während des „Lunaren Erwachens“ gibt es zudem eine Chance, mit dem Schrein einen Schatzgoblin zu beschwören.

In einem Kommentar schreibt „ComplaintPolice“, die Schreine der Gier seien derzeit „der beste Schrein, weil es der einzige ist, der dazu führen kann, dass man 2 legendäre Items erhält. Alle anderen Schreine sind ein Buff für den Spieler selbst und führen nicht direkt zu irgendwelchen Belohnungen.“

Und „Pizza125678“ schreibt, die Schreine „sind unglaublich“. Er habe zwei Schatzgoblins durch ein Gewölbe gejagt und alles mitgenommen. Das sei „eine Wucht“ gewesen.

In unserem Fall war es so, dass der Schrein der Gier Teil eines Events war und mehrere Schatzgoblins gespawnt sind. Ihr seht sie auf der Minimap und an dem goldenen Portal, das sich an der Position öffnet:

Ein „Schrein der Gier“-Event während des Lunaren Erwachens – inklusive Schatzgoblin. Ein „Schrein der Gier“-Event während des Lunaren Erwachens – inklusive Schatzgoblin. Ein „Schrein der Gier“-Event während des Lunaren Erwachens – inklusive Schatzgoblin.

Das Event ist „für Gelegenheitsspieler gedacht“

Wie sind die Meinungen zum Event? Die Community zeigt sich in Bezug auf das „Lunare Erwachen“-Event zwiegespalten. Die einen sind enttäuscht, die anderen finden es nicht schlecht. Manche Spielerinnen und Spieler wirken irritiert über die Dauer des Events.

So schreibt ein Nutzer auf Reddit „Ich dachte, das Event ist nett zum Grinden … 30 Minuten (oder 4 Alptraum-Gewölbe) und man ist fertig.“ In den Kommentaren merkt „heartbroken_nerd“ an, er finde das Event nicht schlecht. Es ist schnell und einfach, die Cosmetics zu bekommen und auch danach treffe man auch noch auf die Schreine.

Ein Nutzer merkt an, man kann noch von den Schreinen profitieren, wenn man das Event schon abgeschlossen hat. Der XP-Bonus sei zumindest in Alptraum-Dungeons „ziemlich nett.“ „Demibolt“ kommentiert: „Leute … es ist ein kleines 2-Wochen-Event. Es ist für Gelegenheitsspieler gedacht, damit sie es durchspielen können und ein bisschen Spaß mit den Schreinen haben.“

In einem anderen Reddit-Beitrag diskutieren Spieler über die klassenspezifischen Belohnungen des Events. Sie kritisieren, dass man nicht jede Belohnung mit seinem aktuellen Season-Charakter abholen kann. Ein Nutzer kommentiert, er musste ein paar neue Charaktere erstellen, um die Belohnungen einzulösen. „Ziemlich blöd.“

Das Problem soll mit einem zukünftigen Patch behoben werden, schreibt der Community Manager auf X am 8. Februar. Spieler sollen die Belohnungen dann auch für andere Klassen freischalten können.

Manche Reddit-Nutzer stellen fest, dass die Leute offenbar immer was zu meckern haben. Ein Nutzer schreibt, wenn ein Event zu „grindy“ ist, sind die Leute sauer. Und wenn es nicht „grindy“ ist, sind sie es auch.

Wenn ihr gerade erst mit dem „Lunaren Erwachen“ startet und euch die Belohnungen sichern wollt, haben wir hier zusammengefasst, wie das effizient klappt: Diablo 4 Lunares Erwachen: So farmt ihr das Event in unter einer Stunde