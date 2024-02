Diablo 4: Im Event zum Lunaren Erwachen gibt es einen versteckten Titel – So schaltet ihr ihn frei

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Zudem wurden die in der Welt verteilten Schreine in Lunarschreine verwandelt. Wenn ihr sie aktiviert, bekommt ihr zufällige Boni, darunter einen 50% XP-Bonus.

Was erwartet euch im Lunaren Erwachen? Das Lunare Erwachen ist angelehnt an das chinesische Neujahr. Während des Events könnt ihr die neue Währung Gunst der Ahnen verdienen und diese im Norden von Ked Bardu beim NPC Ying-Yue gegen Belohnungen austauschen.

Am 6. Februar startete das zweite Event in Diablo 4 : Das Lunare Erwachen. Neben den Event-Belohnungen könnt ihr euch aber auch einen versteckten Titel sichern. So schaltet ihr ihn frei.

