„Nach 1.000 Stunden noch nicht langweilig“ – Spieler erklärt, warum ihm Diablo 4 noch Spaß macht und anderen nicht mehr

Der eine Teil der Community von Diablo 4 schimpft über das Spiel, während andere weiterhin Spaß dran haben. Ein Spieler berichtet auf Reddit, wieso ihm auch nach 1.000 noch nicht langweilig ist und was andere offenbar falsch machen.

Die einen meckern über Diablo 4, finden das Endgame zu langweilig, hatten nach wenigen Wochen nichts mehr zu tun. Season 2 wurde dann sehr gelobt, sei die „Definition von Spaß“, aber auch da gab es Kritik. So war der Endgame-Content zu schwer und musste geändert werden. Und über Season 3 wurde erst geschimpft, danach wurde sie zum Hit.

Auf Reddit erklärt der Nutzer „yxalitis“ am 4. Februar, warum er nach 1.000 Stunden in Diablo 4 immer noch keine Langeweile hat – andere aber schon. Er rät den Spielerinnen und Spielern: Wenn ihr etwas nicht machen wollt, weil ihr es langweilig findet, dann macht es einfach nicht.

Am 6. Februar startet das „Lunare Erwachen“ in Diablo 4. Ein Event, das euch ein wenig Abwechslung im Spiel und einen XP-Bonus verschafft:

„Der einzige Zweck eines Videospiels ist Unterhaltung“

Warum hat er immer noch Spaß? Auch nach 1.000 Stunden in Diablo 4 habe „yxalitis“ immer noch keine Langeweile und weiterhin Spaß an den Inhalten. Das liege primär daran, weil er sich zu nichts zwinge. Leute, die 500 Runs bei Uber-Duriel unternehmen, um bestimmte Uniques zu farmen, würden sich beschweren, wie langweilig das sei.

Er sagt: Tut das einfach nicht. Er mache in Diablo 4 nur das, worauf er Lust hat, bis er keine Lust mehr hat. Wenn er liest, dass es nichts zu tun gibt, kann er nur sagen: wirklich? An manchen Tagen mache er Gewölbe, um den Seneschall aufzuleveln und um Glyphen-EP zu bekommen. An anderen Tagen gehe er in die Höllenflut. Und wenn er genügend Materialien hat, lege er mit seinen Clan-Mates die Bosse.

Und wenn ich nach all dem keine Lust mehr habe zu spielen, höre ich auf, und ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Fehler des Spiels ist. Ich liebe das Kern-Gameplay von Diablo 4, alle oben genannten Aktivitäten lassen sich zusammenfassen als: „Dämonen töten“. Nicht: „Uber-Uniques bekommen“ oder „Mats farmen“ oder „Glyphen aufleveln“, das sind Nebeneffekte, Konsequenzen der Art und Weise, wie man Monster tötet. Wenn das Töten von Monstern nicht der Hauptgrund ist, warum ihr spielt, dann wird euch das Spiel irgendwann langweilen. Der einzige Zweck eines Videospiels ist Unterhaltung. Ich schaue mir keine Fernsehsendung an, die ich langweilig finde, ich spiele keine Spiele, die ich langweilig finde, und ich spiele sicher nicht Hunderte von Stunden ein Spiel, nur um dann allen zu sagen, dass es „langweilig“ ist. „yxalitis“ auf Reddit

„Ein schneller Weg, um sich den Spaß an der Sache zu verderben“

Was sagt die Community dazu? Die einen stimmen ihm zu und haben ebenfalls nach vielen Stunden in Diablo 4 noch Spaß an den Inhalten. Andere stimmen nicht zu und sind der Meinung, dass man „gezwungen wird“ bestimmte Inhalte zu machen, um weiterzukommen.

Wir fassen euch ein paar Kommentare aus dem Reddit-Beitrag zusammen:

„Sobald man [Level] 100 erreicht hat, sind die Aktivitäten definitiv begrenzt und sie müssen mehr hinzufügen. Ich denke, die Leaderboards werden dabei helfen. Aber selbst jetzt hat man noch 4 andere Klassen, die man grinden kann.“ – keegsahart

„Ich stimme zu, ich habe immer noch jede Menge Spaß mit D4 und habe einige Stunden geloggt. Ich habe drei Charaktere der Stufe 100, […] und es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich aufhöre. […] Ich glaube, dass viele Leute D4 wie einen Job behandeln, sie finden einen Meta-Build online und grinden stundenlang […] dann spielen sie die exakt gleichen Skill-Loops immer und immer wieder, bis ihr Gehirn schmilzt… Das ist ein ziemlich schneller Weg, um sich den Spaß an der Sache zu verderben.“ – Invictus-87

„Ich stimme dir nicht ganz zu. Es ist nicht so, dass die Leute sich für bestimmte Inhalte entscheiden. Sie sind gewissermaßen gezwungen, bestimmte Inhalte zu machen, wenn sie bestimmte Fortschritte mit ihrem Charakter machen wollen. Wenn man […] Affixe neu rollen will, braucht man vergessene Seelen. Um sie zu erhalten, MUSS man Helltides machen. Wenn du Glyphen aufleveln willst, was ein wichtiger Teil deines Fortschritts im Endgame ist, MUSST du Nightmare Dungeons oder Vaults machen. Wenn du Uniques bekommen willst, MUSST du Bosse farmen und um Bosse zu farmen, MUSST du […] spezifische Aktivitäten machen.“ – jMS_44

Eine Änderung an den Helltides (Höllenfluten) macht es zumindest schon mal einfacher, Loot und Materialien für das Beschwören eines Bosses zu farmen. Die Rate, in der die Höllenfluten auftauchen, wurde angehoben, außerdem unterscheiden sich bestimmte Truhen jetzt visuell von anderen Truhen.

