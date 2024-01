Kleine Änderung macht es in Diablo 4 leichter, den besten Loot zu finden

Die Helltides in Diablo 4 sind eine gute Möglichkeit, den besten Loot für den eigenen Charakter zu finden. In Season 3 wurde die Zeit der Helltides verbessert, und eine kleine Änderung in den Patch Notes hilft euch, noch einfacher den besten Loot zu finden.

Vor ein paar Tagen erschien der erste Patch der neuen Season in Diablo. Neben gewünschten Änderungen zu den neuen Season-Mechaniken gab es auch eine an den Höllenfluten. Die Rate, in der die Höllenfluten auftauchen, wurde deutlich verbessert. Diese ist nämlich zu jeder Stunde aktiv, macht nur 5 Minuten Pause zwischen den Höllenfluten.

Die Höllenflut ist eine Endgame-Aktivität, die man nach Abschließen der Kampagne machen kann. Besiegt man die Gegner in diesem Gebiet, dann sammelt man Glut, die man für verschiedene Truhen in dem Gebiet ausgeben kann. In den Höllenflut-Truhen der Geheimnisse wartet guter Loot auf euch. Um diese einfacher zu finden, wurden neue Symbole der Map hinzugefügt.

Dies und eine konstantere Höllenflut machten meine Erfahrung viel angenehmer.

In den aktuellen Patch-Notes zu Diablo 4 wird beschrieben, dass sich die Höllenflut-Truhe der Geheimnisse und die lebende Stahl-Truhe auf der Karte nun visuell besser von den anderen Truhen unterscheiden. Diese Truhen sind auf der Karte orange dargestellt, während die regulären Höllenflut-Truhen weiterhin normal angezeigt werden.

Dadurch haben es die Spieler deutlich einfacher, die Truhen gezielt anzupeilen. Vorher brauchte man dafür externe Websites. Auf Reddit wird diese kleine Änderung positiv aufgenommen.

ASoulToBear: Eine sehr willkommene Änderung! Es war so lästig, Websites zu benutzen, um zu zeigen, wo die tatsächlichen Standorte sind.

Buschkoeter: Eine meiner Lieblingsänderungen, da ich endlich nicht mehr ständig auf einen anderen Bildschirm schauen muss, um die Truhen zu finden.

Die große Änderung der Höllenflutfrequenz und die neuen Icons verbessern die Farm-Erfahrung vieler Spieler. Zwar kritisieren einige User, dass der Aspekt einer geheimen Truhe durch die Icons nicht mehr gegeben ist, durch die vielen beliebten Websites für die Höllenflut sei dieser Aspekt aber sowieso nie richtig da gewesen.